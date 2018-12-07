В ГИБДД объяснили просьбу отложить введение новых автономеров

Представители ГИБДД рассказали, что запрос с просьбой о переносе введения нового ГОСТа на автомобильные регистрационные знаки связан с возможными необоснованными расходами федерального бюджета, сообщает 7 декабря ТАСС.

«В целях реализации возложенных на МВД России полномочий по регистрации транспортных средств и исключения возможных необоснованных расходов федерального бюджета Госавтоинспекция МВД России инициировала обращение в Росстандарт», — пояснили в ведомстве.

Ожидалось, что с 1 января 2019 года в России начнут выдавать номерные знаки по новому ГОСТу. Изменения в первую очередь должны были затронуть мотоциклетные номера — их размер должен был стать меньше, а знаки для праворульных авто принять форму, приближенную к квадрату. 6 декабря газета «Коммерсантъ» сообщила, что Госавтоинспекция обратилась к Росстандарту с предложением перенести сроки введения нового стандарта для автомобильных номеров с 1 января на 4 августа 2019 года.

При этом 4 августа 2019 года в силу вступает новый закон о регистрации транспортных средств. В нем планируются нововведения для водителей, в том числе то, по которому ГИБДД будет присуждать номер, но металлическую пластину они будут заказывать сами.

5 декабря стало известно, что МВД России собирается в начале 2019 года предложить правительству проект постановления, который предусматривает изменение схемы сдачи экзаменов для будущих водителей. Главное новшество — объединение «площадки» и «города» в одно испытание.