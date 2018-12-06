Введение нового стандарта автономеров могут перенести на август

Госавтоинспекция обратилась к Росстандарту с предложением перенести сроки введения нового стандарта для автомобильных номеров с 1 января на 4 августа 2019 года. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел России (МВД).

Сейчас предложение находится на рассмотрении. МВД отмечает, что это сделано ради исключения необоснованных расходов федерального бюджета из-за особенностей системы госзакупок.

Закупки делает Центр специального назначения (ЦСН) на несколько месяцев вперед, исходя из потребностей ГИБДД. Однако не имеет права заказывать у компаний госзнаки, которые не вступили в силу по ГОСТу. В контрактах до сих пор прописано требование о соответствии стандарту 1993 года.

При этом 4 августа 2019 года в силу вступает новый закон о регистрации транспортных средств. В нем планируются нововведений для водителей, в том числе то, по которому ГИБДД будет присуждать номер, но металлическую пластину они заказывать будут сами.

5 декабря стало известно, что МВД России собирается в начале 2019 года предложить правительству проект постановления, который предусматривает изменение схемы сдачи экзаменов для будущих водителей. Главное новшество — объединение «площадки» и «города» в одно испытание.