Пассажир рассказал, как Розенбаум на борту самолета спас жизнь женщине

Пассажир самолета рейса из Москвы в Симферополь рассказал о том, как народный артист России, музыкант Александр Розенбаум спас жизнь женщине.

Мужчина рассказал о происшествии на своей странице в социальной сети Facebook. Одной из женщин после взлета стало плохо, и она потеряла сознание. Бортпроводник поинтересовался, есть ли на борту врач. В экономклассе медиков не оказалось, но из бизнес-класса вышел Александр Розенбаум, который по первой профессии действительно является врачом, пишет РЕН ТВ.

Музыкант оказал пострадавшей первую медицинскую помощь и сделал искусственное дыхание. По приземлении в Симферополе женщину передали врачам. Очевидец выразил восхищение поступком Розенбаума и назвал его настоящим человеком.

Александр Розенбаум закончил Первый медицинский институт в Ленинграде, он получил диплом врача-терапевта, специализируясь на анестезиологии и реаниматологии. До начала творческой карьеры артист работал в скорой помощи.