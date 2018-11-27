Шесть педиатров проглотили головы Lego-человечков

Шестеро врачей-педиатров из Австралии и Великобритании проглотили головы от пластиковых человечков Lego и дождались, когда они вышли естественным путем. Об этом сообщил Journal of Paediatrics and Child Health.

Эксперимент должен был продемонстрировать, что кишечник ребенка может справиться с проглоченными игрушками.

Вывод деталей конструктора из организма занял от суток до трех, но у одного врача игрушечная голова просто исчезла, что позволяет делать неоднозначные выводы из итогов эксперимента.

29 сентября в Великобритании родители нашли лезвие в упаковке конструктора для детей Lego, который они купили для сына. Семилетний мальчик решил открыть упаковку зубами, но не пострадал.