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Шесть педиатров проглотили головы Lego-человечков

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Niall Carson
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Шестеро врачей-педиатров из Австралии и Великобритании проглотили головы от пластиковых человечков Lego и дождались, когда они вышли естественным путем. Об этом сообщил Journal of Paediatrics and Child Health.

Эксперимент должен был продемонстрировать, что кишечник ребенка может справиться с проглоченными игрушками.

Вывод деталей конструктора из организма занял от суток до трех, но у одного врача игрушечная голова просто исчезла, что позволяет делать неоднозначные выводы из итогов эксперимента.

29 сентября в Великобритании родители нашли лезвие в упаковке конструктора для детей Lego, который они купили для сына. Семилетний мальчик решил открыть упаковку зубами, но не пострадал.

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