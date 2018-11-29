В СК создали отделы для расследования врачебных ошибок

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 29 ноября подписал приказ о создании отделов для расследования врачебных ошибок. Об этом 29 ноября сообщает РБК со ссылкой на приказ.

В центральном аппарате главного следственного управлении СКР в новом отделе будут работать девять человек, включая начальника. Новые отделы по расследованию врачебных ошибок также появятся в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске, где будут работать по два следователя и одному начальнику.

По словам руководителя юридического департамента организации «Русь сидящая» Алексея Федярова, расследование ятрогенных преступлений (ошибок врачей. — Ред.) становится одним из приоритетных направлений в работе СК, поскольку в ведомство стало поступать большое число жалоб по этому поводу.

1 августа сообщалось, что одной из мер предотвращения врачебных ошибок и халатности может стать лишение врача возможности продолжать медицинскую деятельность, а также назначение материальной компенсации.