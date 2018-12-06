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Тюменский проект «Киберпатруль» признали одной из лучших инициатив

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Волонтерский проект Тюмени «Киберпатруль» признан одной из лучших волонтерских инициатив. Его презентовали на международном форуме добровольцев в Москве.

«Киберпатруль» выиграл в конкурсе «Доброволец России», в котором принимали участие 15 тыс. проектов со всей страны. Он рекомендован для тиражирования в России, сообщает портал «Наш город».

Цель проекта — обеспечение безопасности детей в информационном пространстве. По словам его куратора, представителя тюменского департамента по спорту и молодежной политике Алексея Краева, «Киберпатруль» подключает к работе с ребенком, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сразу все органы системы профилактики. Именно это, считают создатели проекта, отличает его от других подобных, которые в данное время реализуются на территории России.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин вручил премию «Доброволец России – 2018» победителю конкурса, автору проекта из Смоленской области «Здоровое село» Антону Коротченко. В рамках проекта врачи-добровольцы оказывают помощь жителям сел и читают им лекции о здоровом образе жизни.

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