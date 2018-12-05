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Навальный назвал волонтеров дегенератами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Блогер Алексей Навальный назвал волонтеров дегенератами. Такое заявление он сделал из-за перекрытия нескольких московских улиц в связи с проведением церемонии награждения премией «Доброволец России».

«В Ледовом дворце на «Автозаводской» идет «съезд добровольцев». Мало того что куча полиции и оцепления, так эти дегенераты перегородили, блин, Третье кольцо. Десятки тысяч людей будут в пробках стоять», — цитирует недовольство Навального РЕН ТВ 5 декабря.

В ответ на его высказывание пользователи Сети стали интересоваться, как им реагировать на несанкционированные митинги в центре столицы и стоит ли участников этих мероприятий также считать «дегенератами».

Ранее широкий резонанс в Сети вызвало заявление журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Сергея Пархоменко, который оскорбил память погибшей в авиакатастрофе главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки. По его словам, к концу жизни она превратилась в «услужливое, потасканное ничтожество».

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