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Путин пообещал исполнить желания пяти тяжело больных детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей после того, как посетил форум добровольцев России и осмотрел стенды благотворительных проектов. Об этом 5 декабря сообщает «РИА Новости».

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Волонтеры рассказали президенту о проекте «Мечтай со мной», который занимается исполнением желаний тяжело больных детей. К стенду проекта были прикреплены конверты с мечтами этих детей. Любой участник форума мог выбрать конверт, чтобы исполнить желание. Волонтеры предложили и Путину выбрать конверт. В ответ на это президент собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить.

Среди них были пожелания мальчика, который мечтает снять ролик о самолете Ил-96. Путин пообещал пригласить его в столицу, познакомить с летчиками специального летного отряда «Россия» и показать этот самолет.

Другого мальчика, который мечтает увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, президент прокатит на вертолете во время своего скорого визита в город.

Третьей девочке, которая хочет узнать, как работает киноиндустрия, Путин пообещал устроить экскурсию в киностудию «Мосфильм» в сопровождении ее директора Карена Шахназарова и режиссера Никиты Михалкова.

Еще для одной девочки российский лидер организует визит на телеканал RT, чтобы она смогла взять интервью у интересного собеседника.

Президента очень тронуло желание мальчика, который мечтает пожать ему руку. «Очень трогательная вещь, неожиданная для меня», — сказал Путин и пообещал поговорить с врачами, чтобы пригласить ребенка в Москву на новогодние праздники.

22 ноября Путин назвал поддержку материнства и детства национальным приоритетом. Президент также призвал обеспечивать достойный уровень жизни российским семьям.

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