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Юденич ответила оскорбившему Доктора Лизу журналисту

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Писательница Марина Юденич прокомментировала пост журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Сергея Пархоменко, который назвал погибшую в авиакатастрофе главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку «потасканным ничтожеством». 

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«Говорить о Лизе, тем более в таком мерзком тоне, может только мерзкий человек», — сказала Юденич, которую цитирует РЕН ТВ.

По ее словам, поводом для такого выпада в сторону Доктора Лизы стало то, что президента благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер пригласили в ОНФ.

«У него всколыхнулись непонятно какие чувства в душе. Ну а почему он так высказался? Ну потому что человек такого сорта», — считает Юденич.

30 ноября Пархоменко опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором раскритиковал Елизавету Глинку. По его словам, к концу жизни она превратилась в «услужливое, потасканное ничтожество».

Основатель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года. Она находилась на борту Ту-154 Минобороны РФ, разбившегося через некоторое время после вылета из аэропорта Адлера.

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