С призраками майдана: странные приключения украинцев в Грузии

После неудачных для «Единого национального движения» выборов президента Грузии, прошедших в конце ноября, прочно обосновавшиеся в оппозиции соратники экс-президента Михаила Саакашвили провели в центре грузинской столицы масштабную, по их понятиям, акцию протеста. За несколько дней до акции ходили слухи о готовящихся оппозицией провокациях, в том числе с применением оружия, что должно было создать внутреннюю напряженность в стране и дать повод для обвинения действующей власти в коррумпированности и нелегитимности. Сообщалось и о специальном прибытии в Тбилиси «соратников и друзей с братской Украины», бойцов, готовых оказать Саакашвили и его команде всяческую поддержку. Оппозиция официально всё опровергала. Но события, развернувшиеся в Тбилиси накануне акции протеста, косвенно эту информацию подтвердили. Подробности — в материале «Известий».

Долг платежом красен

После неудачных для «Единого национального движения» выборов президента Грузии прочно обосновавшиеся в оппозиции соратники экс-президента Михаила Саакашвили запланировали и провели в центре грузинской столицы масштабную, по их понятиям, акцию протеста. За несколько дней до акции ходили слухи о готовящихся оппозицией провокациях, в том числе с применением оружия, которые должны были создать в стране своего рода фон беспредела, подтверждающий коррумпированность и нелегитимность нынешней власти. Сообщалось и о специальном прибытии в Тбилиси «соратников и друзей с братской Украины», бойцов, готовых оказать Саакашвили и его команде всяческую поддержку. Оппозиция официально, естественно, эти слухи опровергала. Но события, развернувшиеся в Тбилиси накануне акции протеста, косвенно эти слухи подтвердили. Для начала следует вспомнить, что, когда стоящие по разные стороны баррикад украинцы начали в стране войну, в нее — на стороне так называемых прозападных сил — включились специально откомандированные из Грузии бойцы, многие из которых прошли до этого школу спецназа и отвоевали в Афганистане. Именно Грузия помогала Украине «восстанавливать государственный контроль» над неподвластными Киеву городами и районами.

грузия Сторонники оппозиции в центре Тбилиси Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

Однако в период правления «Грузинской мечты» отношения между двумя странами несколько охладели и стали не такими интенсивными, какими были при Саакашвили, но часть граждан Грузии продолжает оставаться на Украине для поддержки теперь уже украинской оппозиции.

События, которые происходят в Грузии после второго тура президентских выборов, стали своего рода демонстрацией такого сотрудничества грузин и украинцев — на этот раз не на уровне властей, а на уровне оппозиции.

От Донбасса до Кавказа

«Единое национальное движение», кандидат от которого Григол Вашадзе набрал во втором туре чуть менее 40% голосов и, следовательно, уступил своему конкуренту Саломе Зурабишвили, активно готовилось к назначенной на 2 декабря акции протеста, когда вначале грузинские телекомпании, а затем и МВД сообщили о задержании семи украинцев, у которых было найдено оружие.

Позднее правоохранительные органы уточнили — один из задержанных оказался проживавшим последние годы на Украине гражданином Грузии, а СМИ сообщили имя и фамилию гражданина — Лука Чхетия. Сообщали и о том, что Чхетия в 2014–2015 годах воевал в составе отряда «Донбасс» против местных «повстанцев» и «российских войск».

Они были задержаны в ходе спецоперации, которую МВД спланировало и провело на основании оперативной информации. В результате обыска в номерах гостиниц «Гуру» и «Альянс», где остановились прибывшие с Украины граждане, были обнаружены пистолеты, самодельное автоматическое оружие и патроны.

грузия Полицейский автомобиль на одной из улиц в Тбилиси Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

Задержаны они были до того, как в центре Тбилиси собрались лидеры, активисты и сторонники «Единого национального движения», но представители правоохранительных органов в частных беседах с журналистами недвусмысленно намекали, что украинские гости приехали не напрасно, а со специальным заданием и планировали организацию ряда противоправных актов, взрывов, покушений и тому подобных деяний.

В официальной информации МВД ничего о целях и задачах задержанной группы граждан не говорится, сказано лишь, что они «задержаны по статье 236, части 3-я и 6-я, Уголовного кодекса Грузии», которые предусматривают ответственность за противоправное групповое приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. 3 декабря по этой же статье задержанным было предъявлено официальное обвинение.

На такие действия полиции откликнулись лидеры ЕНД, а также представители украинской оппозиции, которые отмечали, что МВД Грузии специально копалось в страничках задержанных граждан в соцсетях, читало их переписки, собирало компромат. И таким «незаконным» путем вышло на их местонахождение. В то же время все авторы заявлений категорически опровергали факт наличия у шестерых граждан Украины и Луки Чхетия оружия. Они подчеркивали, что задержанные прилетели с Украины на самолете, куда пронести оружие, тем более пистолеты и автоматы, практически невозможно. По мнению грузинской оппозиции и ее украинских партнеров, оружие в гостиничные номера гостей с Украины было подброшено полицией.

Слово за слово

Заявления относительно целей и планов Чхетия и его украинских «товарищей» делаются противоречивые. Одни утверждают, что украинцы прибыли для выражения поддержки грузинской оппозиции, несправедливо побежденной на выборах. Другие заявляют, что никакого отношения к акции протеста эти люди не имели и участвовать в ней не собирались. Проверить этот факт невозможно, так как задержаны они были до начала акции.

Ряд подобных противоречивых заявлений, наводящих на сомнения относительно целей и планов задержанных МВД лиц, сделал находящийся в Тбилиси депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко, в прошлом — основатель и командир того самого батальона «Донбасс», в котором служили Лука Чхетия и, вероятно, остальные задержанные вместе с ним «друзья» с Украины.

На вопросы журналистов о целях своего нахождения в Тбилиси Семенченко ответил, что приехал сюда для наблюдения за президентскими выборами и решил остаться. Распространенную рядом украинских СМИ информацию о том, что он был задержан вместе с Чхетия и шестью украинцами, Семенченко категорически опроверг, но подтвердил, что эти люди находились здесь в контакте с ним и под его контролем. При этом заявил, что и он, и эти люди из «Донбасса» приехали сюда с политическими целями к своим друзьям.

«Я встречался с этими людьми почти каждый день. Они прилетели сюда на самолете, где провезти оружие практически невозможно. Им оружие и не требовалось, потому что они приехали сюда с политическими целями. И я могу даже показать, с кем они здесь встречались и в чьих домах побывали», — заявил украинский депутат и командир, но уточнять личности «друзей» не стал.

грузия Депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко Фото: ТАСС/Zuma/Sergii Kharchenko

Так как цели у «гостей» были «политические», журналисты поинтересовались насчет их участия в акции оппозиции, на что Семенченко заявил, что шестеро граждан Украины делать этого «точно не собирались», а что касается Луки Чхетия, он, возможно, хотел пойти на акцию, но был задержан.

Действия правоохранительных органов Грузии Семенченко однозначно расценил как провокацию и подчеркнул, что это не что иное, как «расправа над добровольцами и попытка запугивания политических оппонентов» и проведение в Грузии «интересов Путина».

«Я требую прекратить политическую расправу над добровольцами и уверен, что попытки сделать из оппозиции, из людей, которые боролись за свободу своей страны, пугало, входит в интересы Путина», — прокомментировал действия грузинской полиции и суда украинский депутат. По его мнению, правоохранительные органы Грузии действовали согласованно с российской ФСБ.

Категорически опроверг Семенченко и какую-либо связь задержанных с экс-президентом Михаилом Саакашвили, отметив, что и он, и его подопечные из батальона «Донбасс» прибыли в Тбилиси по собственной инициативе.

Ни Лука Чхетия, ни задержанные вместе с ним граждане Украины предъявленных им обвинений не признали и, вместо того чтобы подписаться под официальным листком обвинений, в знак протеста написали на нем «Слава Украине». Об этом сообщили журналистам адвокаты задержанных после окончания процедуры предъявления обвинения в Главном управлении внутренних дел Тбилиси.

Борьба за недоперевыборы

Комментируя журналистам факт ареста шестерых граждан Украины и члена «Донбасса» Луки Чхетия, министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что определенные подозрения о возможной связи прибывших в Тбилиси гостей с проведенной ЕНД в центре столицы акцией протеста у полиции были, но до окончания следствия ничего конкретного он пока сказать не может.

«Вместе с нашими коллегами из Службы госбезопасности мы работаем над этим делом. Посмотрим, какие будут результаты. Это очень ответственное расследование. Мы соразмеряем каждый наш шаг и каждое слово. Подозрения имеются, исходя из тех заявлений, которые они делали, в том числе и в ходе допросов. Сегодня это только подозрения. Ведется расследование конкретного уголовного дела, и как только будут известны результаты, мы сообщим их обществу», — пояснил министр.

Он подтвердил официальную информацию о том, что задержанные прибыли с Украины в Тбилиси 27 ноября и что при обыске в гостиничных номерах у них были найдены огнестрельное оружие и боеприпасы.

Как известно, после окончания второго тура выборов лидеры «Единого национального движения» заявили, что победу независимого кандидата Саломе Зурабишвили (которую поддерживала правящая партия «Грузинская мечта») не признают и будут бороться за аннулирование итогов выборов и назначение досрочных парламентских выборов. Вдохновил и поддержал своих соратников в этом деле и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который объявил о начале второго тура борьбы за отстранение от власти правительства Бидзины Иванишвили (председателя и учредителя «Грузинской мечты»).

грузия Саломе Зурабишвили Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Первым шагом на этом пути должна была стать масштабная акция протеста у здания парламента, которая состоялась 2 декабря. Проспект Руставели был перекрыт в течение нескольких часов, но собрать на митинг «критическую массу» народа оппозиции не удалось. Тем не менее на митинге были выдвинуты требования к правительству Грузии: объявление результатов выборов президента недействительными и назначение досрочных парламентских выборов. Со специальным обращением к соратникам выступил и Михаил Саакашвили, с которым участников акции связали с помощью скайпа. Он пообещал, что обязательно приедет в Грузию, когда для этого настанет нужный момент.

На выполнение своих требований Саакашвили и его соратники дали властям две недели и следующую акцию назначили на том же месте на 16 декабря. Предположительно, в это же время у здания парламента на проспекте Руставели должна была состояться инаугурация новоизбранного президента Саломе Зурабишвили. Именно на этом месте ранее вступил в должность главы государства сам Саакашвили, а в 2013 году здесь же состоялась инаугурация его правопреемника Георгия Маргвелашвили.

Сегодня лидеры «Единого национального движения» предупреждают «Грузинскую мечту», что провести инаугурацию новоизбранного, но неугодного им президента они не позволят. Об этом в одном из публичных обращений к народу в эфире телекомпании «Рустави-2» заявил сам Саакашвили.

Планы оппозиции насторожили правительство Грузии, потому что официальных заявлений относительно места и времени проведения инаугурации Саломе Зурабишвили пока не делается. На соответствующие вопросы журналистов сама Зурабишвили ответила, что на данном этапе рассматривается два возможных места проведения инаугурации, но окончательное решение еще не принято. Не исключено, что церемония состоится не в столице, а в другом городе.