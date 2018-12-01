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Госдеп заявил о нарушениях при проведении выборов президента Грузии

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Фото: TASS/ZUMA
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Вашингтон обеспокоен нарушениями при организации предвыборных кампаний некоторых кандидатов в президенты Грузии. Об этом сообщила глава пресс-службы госдепартамента США Хизер Науэрт.

Как уточнила Науэрт со ссылкой на оценку миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ, во время президентских выборов в Грузии помимо других проблем имели место «злоупотребления государственными ресурсами при проведении предвзятой избирательной кампании».

«Эти действия не согласуются с приверженностью Грузии к проведению справедливых и прозрачных выборов, и мы настоятельно призываем власти Грузии устранить недостатки, на которые обратили внимание ОБСЕ/БДИПЧ и другие наблюдатели», — приводит слова руководителя пресс-службы госдепа ТАСС.

Первый тур выборов в Грузии состоялся 28 октября. В нем приняли участие 25 кандидатов, но ни один из них не набрал нужных для победы 50% голосов.

По итогам второго тура победила независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую на этих выборах поддержала правящая партия «Грузинская мечта». Она набрала 59,52% голосов.

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