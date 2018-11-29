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В Госдуме поделились ожиданиями от нового президента Грузии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с «Известиями» поделился ожиданиями от новоизбранного президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее, 29 ноября, после подсчета 100% бюллетеней Зурабишвили набрала 59,52% голосов, одержав победу над Григолом Вашадзе, за которого проголосовали 40,48% избирателей.

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Второй тур выборов прошел накануне, 28 ноября.  По данным Центральной избирательной комиссии, Зурабишвили поддержали 1 147 627 человек, Вашадзе — 780 633 избирателя.

Депутат Морозов выразил надежду, что с новым президентом Грузии отношения между странами значительно улучшатся.

«Исторически мы очень близкие народы. И, конечно, то, что существует определенное отдаление между нами и политики пытаются разделить по сути братские народы, — это совершенно неправильно», — отметил парламентарий.

Вполне естественно, чтобы мы выстраивали свои отношения на добрососедской доверительной и дружественной основе. «Мы очень рассчитываем, что такой подход будет реализован новым главой государства», — заключил политик.

Явка на выборах в этом году составила 56,23% без учета проголосовавших за границей граждан, отмечает «Газета.ру». В первом туре ни один из 25 кандидатов не набрал 50% голосов. Президента Грузии избирают сроком на шесть лет.

Это были последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов. Инаугурация состоится 16 декабря.

Ранее эксперты рассказали «Известиям», что новый президент может пойти на сближение с Россией.

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