Зурабишвили победила на выборах президента Грузии
Новым президентом Грузии, по данным экзитполов, стала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия «Грузинская мечта».
Эксперты рассказали «Известиям», что новый президент может пойти на сближение с Россией.
«В случае с Саломе Зурабишвили больше шансов, что она сделает первый шаг навстречу и встретится, например, с президентом России Владимиром Путиным», — сообщил депутат от парламентской партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия.
Кроме того, эксперты отмечают, что победа Зурабишвили, которая в свое время открыто критиковала президента Михаила Саакашвили, сигнализирует, что общество не хочет возвращаться к временам лидера «революции роз», правление которого привело к ряду конфликтов, в том числе и с Россией.
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«Мечта» сбывается: в Грузии победила кандидат от правящей партии