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Зурабишвили победила на выборах президента Грузии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Новым президентом Грузии, по данным экзитполов, стала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия «Грузинская мечта».

Эксперты рассказали «Известиям», что новый президент может пойти на сближение с Россией.

«В случае с Саломе Зурабишвили больше шансов, что она сделает первый шаг навстречу и встретится, например, с президентом России Владимиром Путиным», — сообщил депутат от парламентской партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия.

Кроме того, эксперты отмечают, что победа Зурабишвили, которая в свое время открыто критиковала президента Михаила Саакашвили, сигнализирует, что общество не хочет возвращаться к временам лидера «революции роз», правление которого привело к ряду конфликтов, в том числе и с Россией.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Мечта» сбывается: в Грузии победила кандидат от правящей партии

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