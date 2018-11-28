Зурабишвили побеждает во втором туре президентских выборов в Грузии

Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили одерживает победу по итогам второго тура выборов с результатом в 55% голосов. Об этом говорят данные экзитполов, опубликованные телеканалом «Рустави 2» в среду, 28 ноября.

Сообщается, что кандидат от оппозиции Григол Вашадзе набирает 45% голосов. Данные предоставлены организацией Edison Research.

В ЦИК Грузии заявили, что в голосовании приняли участи почти 2 млн избирателей. Это 56,23% от общего числа.

Во втором туре президентских выборов участвуют два кандидата: Саломе Зурабишвили («Грузинская мечта») и оппозиционер Григол Вашадзе («Единое национальное движение»). Избирательные участки открылись ровно в 8:00 по местному времени (7:00 мск) 28 ноября.

Проигрывающий оппозиционер уже успел обвинить власти в подкупе и запугивании избирателей, сообщает Sputnik Georgia.

29 октября экс-глава грузинского парламента Нино Бурджанадзе заявила в беседе с «Известиями», что победа кандидата от «Единого национального движения» сделает возможным возвращение в страну беглого экс-президента Михаила Саакашвили. Она считает, что избиратели, голосовавшие за Вашадзе, на самом деле отдали голоса за Саакашвили. Бурджанадзе напомнила, что Вашадзе обещал в случае победы помиловать экс-президента.