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Саакашвили отказался признавать итоги выборов в Грузии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал граждан Грузии не признавать итоги состоявшегося 28 ноября второго тура выборов президента страны. Более того, политик призвал грузин выйти на массовые акции протеста.

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«Мы не признаем эти выборы, так как они проходили в условиях насилия. Я призываю всех граждан Грузии с завтрашнего дня перейти на положение массового неповиновения властям. Я призываю грузинскую полицию встать на сторону народа. Я призываю военных не выполнять незаконные приказы», — приводит «Интерфакс» слова Саакашвили, сказанные в эфире телеканала «Рустави 2».

Во втором туре президентских выборов участвуют два кандидата — Саломе Зурабишвили («Грузинская мечта») и оппозиционер Григол Вашадзе («Единое национальное движение»).

По данным exit poll, организованных компанией Edison research, на выборах побеждает Зурабишвили. За нее, по данным опроса, отдали голоса 55% избирателей, Вашадзе предварительно набирает 45% голосов, сообщает «РИА Новости». Компания Gallup International дает схожие результаты: Зурабишвили набирает 58% голосов, ее соперник — 42%.

Проигрывающий оппозиционер уже успел обвинить власти в подкупе и запугивании избирателей, сообщает Sputnik Georgia.

29 октября экс-глава грузинского парламента Нино Бурджанадзе заявила в беседе с «Известиями», что победа кандидата от «Единого национального движения» сделает возможным возвращение в страну беглого экс-президента Михаила Саакашвили. Она считает, что избиратели, голосовавшие за Вашадзе, на самом деле отдали голоса за Саакашвили. Бурджанадзе напомнила, что Вашадзе обещал в случае победы помиловать экс-президента.

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