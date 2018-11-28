Саакашвили отказался признавать итоги выборов в Грузии

Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал граждан Грузии не признавать итоги состоявшегося 28 ноября второго тура выборов президента страны. Более того, политик призвал грузин выйти на массовые акции протеста.

«Мы не признаем эти выборы, так как они проходили в условиях насилия. Я призываю всех граждан Грузии с завтрашнего дня перейти на положение массового неповиновения властям. Я призываю грузинскую полицию встать на сторону народа. Я призываю военных не выполнять незаконные приказы», — приводит «Интерфакс» слова Саакашвили, сказанные в эфире телеканала «Рустави 2».

Во втором туре президентских выборов участвуют два кандидата — Саломе Зурабишвили («Грузинская мечта») и оппозиционер Григол Вашадзе («Единое национальное движение»).

По данным exit poll, организованных компанией Edison research, на выборах побеждает Зурабишвили. За нее, по данным опроса, отдали голоса 55% избирателей, Вашадзе предварительно набирает 45% голосов, сообщает «РИА Новости». Компания Gallup International дает схожие результаты: Зурабишвили набирает 58% голосов, ее соперник — 42%.

Проигрывающий оппозиционер уже успел обвинить власти в подкупе и запугивании избирателей, сообщает Sputnik Georgia.

29 октября экс-глава грузинского парламента Нино Бурджанадзе заявила в беседе с «Известиями», что победа кандидата от «Единого национального движения» сделает возможным возвращение в страну беглого экс-президента Михаила Саакашвили. Она считает, что избиратели, голосовавшие за Вашадзе, на самом деле отдали голоса за Саакашвили. Бурджанадзе напомнила, что Вашадзе обещал в случае победы помиловать экс-президента.