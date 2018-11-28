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В Грузии начался второй тур президентских выборов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Голосование на втором туре президентских выборов в Грузии проходит в спокойной обстановке. Об этом заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии страны Анна Микеладзе.

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Все избирательные участки открылись ровно в 8:00 по местному времени (7:00 мск), сообщает «Интерфакс».

Правящая партия «Грузинская мечта» призвала сторонников не поддаваться на возможные провокации политических оппонентов. Представляющая партию вице-спикер парламента Тамара Чугошвили заявила, что серьезных инцидентов пока не было, но попытки провокаций на ряде участков зафиксированы.

Во втором туре президентских выборов участвуют два кандидата — Саломе Зурабишвили («Грузинская мечта») и Григол Вашадзе («Единое национальное движение»). В первом туре, прошедшем 28 октября, они были лидерами.

По закону для победы в первом туре кандидат должен был набрать более 50% голосов. Ни одному из 25 претендентов это не удалось.

29 октября экс-глава грузинского парламента Нино Бурджаназде сказала «Известиям», что второй тур выборов — серьезная проблема для страны. По ее словам, победа кандидата от«Единого национального движения» сделает возможным возвращение в страну беглого экс-президента Михаила Саакашвили. Она считает, что избиратели, голосовавшие за Вашадзе, на самом деле отдали голоса за Саакашвили. Бурджанадзе напомнила, что Вашадзе обещал в случае победы помиловать экс-президента.

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