Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию

Российского писателя Виктора Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского МВД.

Инцидент произошел 23 ноября. Отказ произошел на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства. При этом сам писатель пока не комментировал происшествие, пишет «РИА Новости».

21 ноября создателю киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому отказали во въезде в Грузию наряду с продюсером Владимиром Пирожком и режиссером Александром Шеиным.

17 ноября сообщалось, что россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты на чемодане.

Виктор Ерофеев — современный российский писатель, литературовед, радио- и телеведущий. Известность получил после публикации эссе о творчестве маркиза де Сада в журнале «Вопросы литературы». В 1992 году писатель стал лауреатом премии имени Владимира Набокова, в 2006 году — кавалером французского Ордена искусств и литературы. В 2013 году Ерофеев был удостоен высшего французского знака отличия — кавалера Ордена Почетного легиона, награду писателю присвоил бывший президент Франции Франсуа Олланд.