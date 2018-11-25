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Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российского писателя Виктора Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского МВД.

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Инцидент произошел 23 ноября. Отказ произошел на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства. При этом сам писатель пока не комментировал происшествие, пишет «РИА Новости».

21 ноября создателю киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому отказали во въезде в Грузию наряду с продюсером Владимиром Пирожком и режиссером Александром Шеиным. 

17 ноября сообщалось, что россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты на чемодане.

Виктор Ерофеев — современный российский писатель, литературовед, радио- и телеведущий. Известность получил после публикации эссе о творчестве маркиза де Сада в журнале «Вопросы литературы». В 1992 году писатель стал лауреатом премии имени Владимира Набокова, в 2006 году — кавалером французского Ордена искусств и литературы. В 2013 году Ерофеев был удостоен высшего французского знака отличия — кавалера Ордена Почетного легиона, награду писателю присвоил бывший президент Франции Франсуа Олланд.

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