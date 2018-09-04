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Журналиста ТАСС и еще двух граждан России не пустили в Грузию

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Фото: TASS/ Zuma/Nicolas Maeterlinck
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Трех граждан России, среди которых журналист ТАСС, не пустили в Грузию. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщили в пресс-службе МВД государства.

В ведомстве заявили, что россияне нарушили закон «Об оккупированных территориях», передает «РИА Новости».

Во въезде отказали военному корреспонденту информагентства ТАСС Виктору Литовкину, президенту совета Международной ассоциации исследования Геннадию Бордиогусову, а также Александру Токареву.

Они приехали в Грузию для того, чтобы принять участие в медиаконференции «Роль СМИ в укреплении доверия в регионе», уточняет телеканал «Звезда».

В ТАСС подтвердили информацию о задержании своего сотрудника, подчеркнув, что разбираются в ситуации, «в том числе по дипломатическим каналам».

В грузинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Александр Токарев является корреспондентом НТВ, однако в пресс-службе телеканала опровергли эту информацию.

Грузинские войска в августе 2008 года обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал, а также предприняли попытку установить контроль над регионом. Россия ввела войска в Южную Осетию и вытеснила грузинских военных. Позже РФ признала суверенитет данной территории.

Власти Грузии считают посещение этих территорий без разрешения Тбилиси незаконным, напоминает «Ридус».

Президент РФ Владимир Путин заявил в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.

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