Президент Грузии решил не баллотироваться на второй срок

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что не будет баллотироваться на второй срок, но из политики уходить не собирается.

«Я не намерен участвовать в предстоящих президентских выборах и в другой форме продолжу служить нашей родине», — сказал он на встрече со студентами в Тбилиси.

Политик рассказал, что за время своего пятилетнего срока правящая политическая элита пыталась «пошатнуть» его деятельность, но поддержка сограждан помогла ему справится с этим. По мнению Маргвелашвили, новый глава государства «должен объединять, а не расчленять народ», пишет «Интерфакс».

Прямые общенародные выборы президента Грузии запланированы на 28 октября 2018 года. В таком формате они пройдут в последний раз, так как республика провела конституционную реформу и перешла к парламентской форме правления. В дальнейшем главу государства будет избирать парламент.

На сегодняшний день, по данным грузинского ЦИК, о своем желании участвовать в предстоящих выборах заявили 36 кандидатов от политических партий и инициативных групп граждан.