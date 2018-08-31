Прямой эфир

Президент Грузии решил не баллотироваться на второй срок

0
Фото: TASS/Zuma/Mateusz Wlodarczyk
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что не будет баллотироваться на второй срок, но из политики уходить не собирается.

«Я не намерен участвовать в предстоящих президентских выборах и в другой форме продолжу служить нашей родине», — сказал он на встрече со студентами в Тбилиси.

Политик рассказал, что за время своего пятилетнего срока правящая политическая элита пыталась «пошатнуть» его деятельность, но поддержка сограждан помогла ему справится с этим. По мнению Маргвелашвили, новый глава государства «должен объединять, а не расчленять народ», пишет «Интерфакс».

Прямые общенародные выборы президента Грузии запланированы на 28 октября 2018 года. В таком формате они пройдут в последний раз, так как республика провела конституционную реформу и перешла к парламентской форме правления. В дальнейшем главу государства будет избирать парламент.

На сегодняшний день, по данным грузинского ЦИК, о своем желании участвовать в предстоящих выборах заявили 36 кандидатов от политических партий и инициативных групп граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Грузии заявили о желании наладить отношения с Россией
Грузия направила в ЕСПЧ иск против России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017