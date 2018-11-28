«Мечта» сбывается: в Грузии победила кандидат от правящей партии
Новым главой Грузии, по данным экзит-поллов, стала Саломе Зурабишвили – независимый кандидат, поддержанный правящей партией «Грузинская мечта» (ГМ). По итогам прошедшего 28 ноября второго тура выборов она набрала около 57% голосов. Победа Зурабишвили дает шанс на восстановление прямого диалога между Тбилиси и Москвой, сообщил «Известиям» депутат грузинского парламента Георгий Ломия. По мнению экспертов, результаты свидетельствуют в том числе о страхе граждан перед возвращением к власти экс-президента Михаила Саакашвили и его сторонников.
Экзит-поллы проводились двумя международными аналитическими компаниями. По информации Gallup International, бывший министр иностранных дел Грузии Саломе Зурабишвили (занимала пост с 2004 по 2005 год) получила 57% голосов. Ее оппонент, кандидат от оппозиционного «Единого национального движения» (основателем ЕНД является Михаил Саакашвили) Григол Вашадзе набрал 43%. Компания Edison Research привела другие данные, которые в общем, не меняют основной картины – 55% и 45% соответственно.
Маленький шаг в сторону большой страны
Несмотря на то, что результаты выборов кардинальным образом не изменят внешнеполитический курс Грузии, победа Саломе Зурабишвили дает шанс на некоторое улучшение во взаимоотношениях Москвы и Тбилиси, считает депутат от парламентской партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия.
Агитационный плакат Саломе Зурабишвили на улицие Тбилиси
- В случае с Саломе Зурабишвили больше шансов, что она сделает первый шаг навстречу, и встретится, например, с президентом России Владимиром Путиным, чего точно не сделал бы Вашадзе, - отметил парламентарий.
По его словам, восстановление двусторонних контактов должно быть приоритетом для закавказской республики, так как ситуацию, когда соседствующие страны практически не общаются, нормальной назвать сложно.
— Налаживание отношений с Россией очень важно для Грузии. Нельзя иметь такого соседа как Россия и при этом не быть с ним в хороших отношениях. Это нонсенс, - отметил депутат. — Многие ориентируются на Запад, при том, что он ничего для нас не сделал. Нас вогнали в многомиллиардные долги, которые мы должны выплачивать. А российский рынок, который можно было бы использовать, сейчас закрыт для обычных граждан. На Запад никто продукцию не вывозит.
Саломе Зурабишвили на избирательном участке
Президент Грузии имеет очень ограниченные полномочия, но, тем не менее, может создать лучшие условия для диалога между Москвой и Тбилиси, считает и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.
— Все кандидаты, которые могут быть сейчас в Грузии, — это касается и поста президента и поста премьер-министра, - будут прозападными. К этому надо спокойно относиться, - сказал «Известиям» политолог. - Другой вопрос, что некоторые прозападные люди готовы к диалогу, а есть те, которые менее готовы. В адрес Зурабишвили, например, звучали серьезные обвинения в том, что она осудила действия Михаила Саакашвили по вводу войск в Южную Осетию. Даже с этой точки зрения для нас победа представителя «Грузинской мечты» более предпочтительна для налаживания диалога.
Глаза боятся, руки делают
Накал страстей по поводу того, кто станет следующим президентом, не утихал в Грузии на протяжении всего месяца после первого тура. Тогда ни один из 25 кандидатов, выдвигавшихся на этот пост, не смог набрать более половины голосов для победы. Вашадзе и Зурабишвили показали практически идентичные результаты – последняя опередила своего конкурента менее, чем на 1%.
Кандидат в президенты Григол Вашадзе
Лидерство Зурабишвили можно объяснить тем, что люди до сих пор помнят времена, когда страной управлял лидер «революции роз» Михаил Саакашвили, отметил в беседе с «Известиями» эксперт РИСИ Аждар Куртов. Григолу Вашадзе не помогла даже поддержка занявшего третье место в первом туре Давида Бакрадзе, который открыто призывал своих сторонников проголосовать за представителя ЕНД.
- В Грузии сейчас нет сложившихся условий для реставрации власти экс-президента. Времена Саакашвили еще хорошо помнят, он принес Грузии много бед: конфликты, которые произошли внутри страны, фактический отпад части территорий, незаконные преследования предпринимателей, неугодных журналистов, пытки в тюрьмах. Возвращаться к этому люди не очень хотят, - отметил эксперт.
По его мнению, высокий процент голосов, отданных за Вашадзе, может быть связан с тем, что люди не удовлетворены социально-экономической ситуацией в стране и тем, что не все обещания, данные правящей партией, были выполнены.
Начинается подсчет голосов на одном из избирательных участков в Кутаиси
Президентский срок в Грузии составляет шесть лет. Нынешний глава государства будет последним, избранным всеобщим прямым голосованием. С 2024 года лидера страны будет выбирать коллегия из 300 делегатов (в равных пропорциях депутаты парламента и представители местных органов власти). После нынешних выборов в Грузии завершится переход к парламентской форме правления. В соответствии с принятыми в 2010 году конституционными поправками, в стране расширены полномочия премьер-министра и сокращены функции президента. Он по-прежнему будет являться главой государства и представлять Грузию на международной арене, однако в принятии решений его возможности сведены к минимуму.
По данным ЦИК Грузии, явка на выборах составила 56,23% избирателей. На избирательные участки пришло чуть менее двух миллионов человек. В качестве наблюдателей работали около 60 международных организаций, включая ОБСЕ и представителей Европейского парламента.
Тем не менее, день голосования прошел на фоне взаимных обвинений лидеров противоборствующих политических сил в нарушениях. Михаил Саакашвили, находясь в Нидерландах, и вовсе призвал не признавать результаты выборов. Однако, по мнению экспертов, Запад в любом случае согласится с итогами голосования, поскольку оба кандидата являлись фигурами, импонирующими ЕС и США.