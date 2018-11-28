«Мечта» сбывается: в Грузии победила кандидат от правящей партии

Новым главой Грузии, по данным экзит-поллов, стала Саломе Зурабишвили – независимый кандидат, поддержанный правящей партией «Грузинская мечта» (ГМ). По итогам прошедшего 28 ноября второго тура выборов она набрала около 57% голосов. Победа Зурабишвили дает шанс на восстановление прямого диалога между Тбилиси и Москвой, сообщил «Известиям» депутат грузинского парламента Георгий Ломия. По мнению экспертов, результаты свидетельствуют в том числе о страхе граждан перед возвращением к власти экс-президента Михаила Саакашвили и его сторонников.

Экзит-поллы проводились двумя международными аналитическими компаниями. По информации Gallup International, бывший министр иностранных дел Грузии Саломе Зурабишвили (занимала пост с 2004 по 2005 год) получила 57% голосов. Ее оппонент, кандидат от оппозиционного «Единого национального движения» (основателем ЕНД является Михаил Саакашвили) Григол Вашадзе набрал 43%. Компания Edison Research привела другие данные, которые в общем, не меняют основной картины – 55% и 45% соответственно.

Маленький шаг в сторону большой страны

Несмотря на то, что результаты выборов кардинальным образом не изменят внешнеполитический курс Грузии, победа Саломе Зурабишвили дает шанс на некоторое улучшение во взаимоотношениях Москвы и Тбилиси, считает депутат от парламентской партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия.

georgia1 Агитационный плакат Саломе Зурабишвили на улицие Тбилиси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

- В случае с Саломе Зурабишвили больше шансов, что она сделает первый шаг навстречу, и встретится, например, с президентом России Владимиром Путиным, чего точно не сделал бы Вашадзе, - отметил парламентарий.

По его словам, восстановление двусторонних контактов должно быть приоритетом для закавказской республики, так как ситуацию, когда соседствующие страны практически не общаются, нормальной назвать сложно.

— Налаживание отношений с Россией очень важно для Грузии. Нельзя иметь такого соседа как Россия и при этом не быть с ним в хороших отношениях. Это нонсенс, - отметил депутат. — Многие ориентируются на Запад, при том, что он ничего для нас не сделал. Нас вогнали в многомиллиардные долги, которые мы должны выплачивать. А российский рынок, который можно было бы использовать, сейчас закрыт для обычных граждан. На Запад никто продукцию не вывозит.

georgia3 Саломе Зурабишвили на избирательном участке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Президент Грузии имеет очень ограниченные полномочия, но, тем не менее, может создать лучшие условия для диалога между Москвой и Тбилиси, считает и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

— Все кандидаты, которые могут быть сейчас в Грузии, — это касается и поста президента и поста премьер-министра, - будут прозападными. К этому надо спокойно относиться, - сказал «Известиям» политолог. - Другой вопрос, что некоторые прозападные люди готовы к диалогу, а есть те, которые менее готовы. В адрес Зурабишвили, например, звучали серьезные обвинения в том, что она осудила действия Михаила Саакашвили по вводу войск в Южную Осетию. Даже с этой точки зрения для нас победа представителя «Грузинской мечты» более предпочтительна для налаживания диалога.

Глаза боятся, руки делают

Накал страстей по поводу того, кто станет следующим президентом, не утихал в Грузии на протяжении всего месяца после первого тура. Тогда ни один из 25 кандидатов, выдвигавшихся на этот пост, не смог набрать более половины голосов для победы. Вашадзе и Зурабишвили показали практически идентичные результаты – последняя опередила своего конкурента менее, чем на 1%.

georgia2 Кандидат в президенты Григол Вашадзе Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Лидерство Зурабишвили можно объяснить тем, что люди до сих пор помнят времена, когда страной управлял лидер «революции роз» Михаил Саакашвили, отметил в беседе с «Известиями» эксперт РИСИ Аждар Куртов. Григолу Вашадзе не помогла даже поддержка занявшего третье место в первом туре Давида Бакрадзе, который открыто призывал своих сторонников проголосовать за представителя ЕНД.

- В Грузии сейчас нет сложившихся условий для реставрации власти экс-президента. Времена Саакашвили еще хорошо помнят, он принес Грузии много бед: конфликты, которые произошли внутри страны, фактический отпад части территорий, незаконные преследования предпринимателей, неугодных журналистов, пытки в тюрьмах. Возвращаться к этому люди не очень хотят, - отметил эксперт.

По его мнению, высокий процент голосов, отданных за Вашадзе, может быть связан с тем, что люди не удовлетворены социально-экономической ситуацией в стране и тем, что не все обещания, данные правящей партией, были выполнены.

georgia4 Начинается подсчет голосов на одном из избирательных участков в Кутаиси Фото: REUTERS/Tornike Turabelidze

Президентский срок в Грузии составляет шесть лет. Нынешний глава государства будет последним, избранным всеобщим прямым голосованием. С 2024 года лидера страны будет выбирать коллегия из 300 делегатов (в равных пропорциях депутаты парламента и представители местных органов власти). После нынешних выборов в Грузии завершится переход к парламентской форме правления. В соответствии с принятыми в 2010 году конституционными поправками, в стране расширены полномочия премьер-министра и сокращены функции президента. Он по-прежнему будет являться главой государства и представлять Грузию на международной арене, однако в принятии решений его возможности сведены к минимуму.

По данным ЦИК Грузии, явка на выборах составила 56,23% избирателей. На избирательные участки пришло чуть менее двух миллионов человек. В качестве наблюдателей работали около 60 международных организаций, включая ОБСЕ и представителей Европейского парламента.

Тем не менее, день голосования прошел на фоне взаимных обвинений лидеров противоборствующих политических сил в нарушениях. Михаил Саакашвили, находясь в Нидерландах, и вовсе призвал не признавать результаты выборов. Однако, по мнению экспертов, Запад в любом случае согласится с итогами голосования, поскольку оба кандидата являлись фигурами, импонирующими ЕС и США.