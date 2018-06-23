Временнообязанные

Парламент Грузии на внеочередном пленарном заседании 20 июня утвердил состав нового правительства, которое просуществует всего 3 недели. После чего законодателям вновь придется объявлять доверие очередному составу кабинета министров. Подробности — в материале портала iz.ru.

Размер имеет значение

Осуществить свое намерение правящей «Грузинской мечте», обладающей в парламенте 116 мандатами из 150, особого труда не составило: правительство во главе с бывшим министром финансов, ныне уже премьером Мамукой Бахтадзе было утверждено 99 голосами против 6, несмотря на острые дебаты, на фоне которых проходило обсуждение кандидатур на комитетских слушаниях и пленарном заседании.

Вместе с нынешним составом правительства парламент утвердил и правительственную программу с тем же содержанием и названием, с которым ранее, после парламентских выборов 2016 года, был утвержден кабинет министров во главе с Георгием Квирикашвили.

Обещаний было высказано немало: и повышение зарплат полицейским на 250 лари (около 100 долларов), и запланированный в 2019-2020 году рост пенсий на 20 лари (менее 8 долларов). А также налоговая амнистия, содействие развитию малого и среднего бизнеса, реформы в различных сферах и многое другое. Обещания давались долгосрочные, хотя это правительство должно просуществовать всего 3 недели.

Грузия_1 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе Фото: РИА Новости

Ранее, еще до начала обсуждения состава нынешнего кабинета министров, кандидат на пост премьера, 35-летний Мамука Бахтадзе, который уже вполне проявил себя на посту министра финансов (в частности, выступил с рядом законодательных инициатив, которые, по его мнению, должны были решить для населения страны проблему избыточной банковской задолженности, а фактически лишь ограничат банкам выдачу кредитов), сообщил, что в правительстве Грузии планируется очередная реорганизация. И будет она произведена в течение ближайших 3-4 недель.

В рамках предстоящей реорганизации ряд министерств будет упразднен и объединен с другими правительственными ведомствами. По неподтвержденной информации планируется упразднение министерства культуры и охраны памятников, функции которого будут переданы министерству образования и науки. Министерство исполнения наказаний будет объединено с министерством юстиции, а в министерство экономики вольются минфин и министерство регионального развития и инфраструктуры. В результате такой реорганизации из ныне действующих 14 министерств в правительстве Грузии останется 11.

На пленарном заседании оппозиция поинтересовалась у Мамуки Бахтадзе (как инициатора изменений), насколько будет сокращен аппарат всего правительственного кабинета и сколько сотрудников министерств в результате этой реорганизации останутся без работы. Последовал ответ, что под сокращение никто не попадет и работу никто не потеряет. Конкретных объяснений, как удастся достичь этого, ни будущие министры, ни депутаты парламентского большинства так и не дали. И на вопрос, как сумеют сэкономить бюджетные средства, выделяемые на финансирование деятельности правительства (а именно это называется целью предстоящей реорганизации) не ответили.

Политическое застолье

Такая позиция правящей партии и представителей «временного правительства» вызвали резкую критику со стороны оппозиции, которая однозначно расценила производимые в правительстве изменения как «фасадные» и «абсурдные» и назвала их попыткой отвлечения внимания общества от насущных реальных проблем.

«Сегодня мы в очередной раз выслушали серию тостов, без всякой конкретики. Вы записали в вашей программе концепцию малого правительства, но ответа на вопрос – на сколько и как будет сокращен кабинет министров – у вас ответа нет», - констатировал, подводя итоги обсуждения нового состава правительства на внеочередном пленарном заседании, вице-спикер парламента, представитель партии «Европейская Грузия» (ранее входившей в состав «Единого национального движения», но отделившейся от нее после парламентских выборов 2016 года) Серги Капанадзе.

Грузия_2 Вице-спикер парламента Серги Капанадзе на пресс-конференции Фото: Парламент Грузии/parliament.ge

По мнению оппозиции, которую в парламенте Грузии в основном представляют бывшие («Европейская Грузия») и нынешние («Национальное движение») соратники экс-президента Михаила Саакашвили, правящая партия «Грузинская мечта» не выполнила главного требования общественности — не решилась отправить в отставку министров юстиции и внутренних дел, чего требовали участники проходивших в Тбилиси в конце мая и начале июня акций протеста. Именно

эти акции, по заявлению оппозиционных депутатов, и стали основной причиной отставки Георгия Квирикашвили с поста премьера и последовавшей за ней отставки всего правительства.

Око за око

Митинги в Тбилиси начались по инициативе отца одного из убитых на улице Хорава в декабре прошлого года подростков Давида Саралидзе – Зазы Саралидзе после того, как Тбилисский городской суд вынес по этому делу несправедливое (по оценке отца Давида Саралидзе) решение. Заза Саралидзе обвинил прокуратуру в фальсификации материалов дела и укрывательстве истинных убийц и потребовал отставки главного прокурора и привлечения к ответственности всех участников этой фальсификации.

Правительство Грузии откликнулось на эти акции протеста и пошло на первую «жертву»: главный прокурор Ираклий Шотадзе покинул занимаемую должность. Комментируя его отставку, министр юстиции Теа Цулукиани заявила, что Шотадзе был достойным и профессиональным главным прокурором и провел в своей структуре очень значительные реформы. Она подчеркнула, что Ираклий Шотадзе не должен был покидать свой пост.

Такая оценка Теи Цулукиани вызвала возмущение у Зазы Саралидзе и поддержавших его протест политиков – членов «Национального движения». На очередной акции протеста было выдвинуто требование отставки министра юстиции, а вместе с Теей Цулукиани оппозиция и участники митинга требовали отставки министра внутренних дел Георгия Гахария.

Грузия_3 Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани Фото: Министерство юстиции Грузии/justice.gov.ge

Созванные Зазой Саралидзе акции протеста долго не продержались. Они проходили всего два дня в конце мая и еще два дня в июне. Причастность к организации этих акций лидеров и активистов «Национального движения» насторожила грузинскую общественность, которая откровенно сочувствовала Зазе Саралидзе, и вынудила ее отмежеваться от протестного движения. Ряды митингующих у здания парламента резко поредели, а вскоре акции были прекращены.

Параллельно решением тогда еще занимавшего пост премьера Георгия Квирикашвили дело об убийстве подростков на улице Хорава было возвращено на дорасследование МВД Грузии, которое начало повторные допросы всех свидетелей и даже арестовало ряд должностных лиц по обвинению в фальсификации материалов следствия.

Казалось, жизнь возвращается в прежний ритм, акции прекратились, движение на главном проспекте грузинской столицы восстановилось. И только Заза Саралидзе продолжал требовать наказания истинных убийц своего сына и отставки министров юстиции и внутренних дел.

Неприятный отчет

На фоне этих событий было опубликовано очередное исследование Детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Его результаты оказались нелицеприятными для правительства Грузии, которое в своих отчетах и официальных статистических данных постоянно рапортовало об успехах национальной экономики и своей политики.

Исследователи ООН выяснили, что уровень инфляции в Грузии за последний год резко возрос, в основном за счет повышения цен на продовольствие, алкогольные напитки, табачные изделия, а также на транспорт и услуги сферы здравоохранения.

Среди других заключений экспертов ЮНИСЕФ – остающийся достаточно высоким уровень безработицы в Грузии, особенно среди молодежи, сокращение расходов на сферу здравоохранения и социальной защиты (на фоне ежегодного роста бюджетных доходов), рост показателя бедности.

Согласно стандартам ООН, за чертой бедности живут те люди, доход которых не превышает 1,25 доллара в день. В Грузии, по последним данным, в состоянии крайней нищеты живут 5% всего населения, в том числе 6,8% детей и 3,7% пенсионеров, и в сравнении с предыдущим годом число крайне нуждающихся граждан этих категорий выросло соответственно на 2,9%, 4,3% и 2,0%.

Грузия_4 В Грузии, по последним данным, в состоянии крайней нищеты живут 5% всего населения. На фото: одна из улиц города Боржоми Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

После того, как были опубликованы эти данные, за которыми последовала резкая критика оппозиции в адрес правительства Квирикашвили, правящая партия «Грузинская мечта» созвала срочное совещание парламентского большинства, правительства и политсовета партии, в котором участвовал и председатель партии Бидзина Иванишвили.

Заседание было закрытым, но в СМИ и соцсети просочились сделанные в ходе этой встречи тайные аудиозаписи, согласно которым учредитель «Грузинской мечты» серьезно «пожурил» действовавшего в тот период премьера Квирикашвили и выговорил ему за неправильную экономическую политику и недвусмысленные ссылки на якобы неформальное правление и вмешательство самого Иванишвили в управление страной.

На следующий день после этого заседания и ушел в отставку Квирикашвили, предварительно заявив, что считает проводившуюся его правительством экономическую политику правильной и успешной.

Таким образом, правящая партия преподнесла отставку правительства как реакцию на исследования ЮНИСЕФ и объяснила перемены необходимостью проведения более правильной экономической политики и заботой о нуждах населения. В кабинете временного правительства Мамуки Бахтадзе, соответственно, поменялись только министры финансов (с поста которого на должность премьера перешел сам Бахтадзе), экономики и иностранных дел.

Перетасовать колоду

Оставление Теи Цулукиани на посту министра юстиции и Георгия Гахария на посту главы МВД, даже в составе временного правительства Грузии, вызвало особое возмущение у представителей оппозиции.

«Сегодня лицом «Грузинской мечты» являются Бидзина Иванишвили и Теа Цулукиани, и если они останутся таковыми, то для оппозиции перед выборами это будет преимуществом, потому что Теа Цулукиани сегодня олицетворяет ваше отношение к суду, правосудию, прошлому, настоящему и будущему», - пригрозил правящей партии на пленарном заседании при утверждении нового состава правительства лидер «Европейской Грузии», бывший соратник Саакашвили Гига Бокерия.

Временные перемены в правительстве Грузии правящая партия преподносит как часть более далеко идущего плана реорганизации кабинета министров. Возможно, в ходе этой реорганизации неугодные обществу и оппозиции министры и покинут свои посты или будут переведены на другие позиции.

Грузия_5 Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили Фото: РИА Новости/Денис Асланов

Вообще, нынешняя власть в определенной мере следует требованиям общественности и вслед за обострением общей ситуации в стране «жертвует» своими «политическими должностными лицами», чтобы на определенное время затушить протест. Так был отправлен в отставку (по официальной версии – ушел по собственному желанию) бывший премьер Ираклий Гарибашвили. За ним последовал и его правопреемник Георгий Квирикашвили. Трижды за время правления «Грузинской мечты» по требованию оппозиции и общественности менялся главный прокурор.

Состав будущего, уже постоянного кабинета министров, который парламент должен утвердить примерно через 3 недели, пока не известен. И обществу лишь остается догадываться, сколько министров из нынешнего состава останутся в реорганизованном правительстве, а скольким придется покинуть свои посты.

Дотошные грузинские телекомпании уже выяснили, что Мамука Бахтадзе проводит переговоры с проживающими за рубежом грузинами и собирается часть из них пригласить на должности в будущем правительстве.