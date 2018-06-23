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Временнообязанные

Почему в Грузии вновь реорганизовали кабинет министров
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Временнообязанные
2018-06-22 13:44:47">
2018-06-22 13:44:47
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Парламент Грузии на внеочередном пленарном заседании 20 июня утвердил состав нового правительства, которое просуществует всего 3 недели. После чего законодателям вновь придется объявлять доверие очередному составу кабинета министров. Подробности — в материале портала iz.ru.

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Осуществить свое намерение правящей «Грузинской мечте», обладающей в парламенте 116 мандатами из 150, особого труда не составило: правительство во главе с бывшим министром финансов, ныне уже премьером Мамукой Бахтадзе было утверждено 99 голосами против 6, несмотря на острые дебаты, на фоне которых проходило обсуждение кандидатур на комитетских слушаниях и пленарном заседании.

Вместе с нынешним составом правительства парламент утвердил и правительственную программу с тем же содержанием и названием, с которым ранее, после парламентских выборов 2016 года, был утвержден кабинет министров во главе с Георгием Квирикашвили.

Обещаний было высказано немало: и повышение зарплат полицейским на 250 лари (около 100 долларов), и запланированный в 2019-2020 году рост пенсий на 20 лари (менее 8 долларов). А также налоговая амнистия, содействие развитию малого и среднего бизнеса, реформы в различных сферах и многое другое. Обещания давались долгосрочные, хотя это правительство должно просуществовать всего 3 недели.

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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе

Фото: РИА Новости

Ранее, еще до начала обсуждения состава нынешнего кабинета министров, кандидат на пост премьера, 35-летний Мамука Бахтадзе, который уже вполне проявил себя на посту министра финансов (в частности, выступил с рядом законодательных инициатив, которые, по его мнению, должны были решить для населения страны проблему избыточной банковской задолженности, а фактически лишь ограничат банкам выдачу кредитов), сообщил, что в правительстве Грузии планируется очередная реорганизация. И будет она произведена в течение ближайших 3-4 недель.

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В рамках предстоящей реорганизации ряд министерств будет упразднен и объединен с другими правительственными ведомствами. По неподтвержденной информации планируется упразднение министерства культуры и охраны памятников, функции которого будут переданы министерству образования и науки. Министерство исполнения наказаний будет объединено с министерством юстиции, а в министерство экономики вольются минфин и министерство регионального развития и инфраструктуры. В результате такой реорганизации из ныне действующих 14 министерств в правительстве Грузии останется 11.

На пленарном заседании оппозиция поинтересовалась у Мамуки Бахтадзе (как инициатора изменений), насколько будет сокращен аппарат всего правительственного кабинета и сколько сотрудников министерств в результате этой реорганизации останутся без работы. Последовал ответ, что под сокращение никто не попадет и работу никто не потеряет. Конкретных объяснений, как удастся достичь этого, ни будущие министры, ни депутаты парламентского большинства так и не дали. И на вопрос, как сумеют сэкономить бюджетные средства, выделяемые на финансирование деятельности правительства (а именно это называется целью предстоящей реорганизации) не ответили.

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Такая позиция правящей партии и представителей «временного правительства» вызвали резкую критику со стороны оппозиции, которая однозначно расценила производимые в правительстве изменения как «фасадные» и «абсурдные» и назвала их попыткой отвлечения внимания общества от насущных реальных проблем.

«Сегодня мы в очередной раз выслушали серию тостов, без всякой конкретики. Вы записали в вашей программе концепцию малого правительства, но ответа на вопрос – на сколько и как будет сокращен кабинет министров – у вас ответа нет», - констатировал, подводя итоги обсуждения нового состава правительства на внеочередном пленарном заседании, вице-спикер парламента, представитель партии «Европейская Грузия» (ранее входившей в состав «Единого национального движения», но отделившейся от нее после парламентских выборов 2016 года) Серги Капанадзе.

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Вице-спикер парламента Серги Капанадзе на пресс-конференции

Фото: Парламент Грузии/parliament.ge
Участники акции протеста в Тбилиси требуют отставки правительства

По мнению оппозиции, которую в парламенте Грузии в основном представляют бывшие («Европейская Грузия») и нынешние («Национальное движение») соратники экс-президента Михаила Саакашвили, правящая партия «Грузинская мечта» не выполнила главного требования общественности — не решилась отправить в отставку министров юстиции и внутренних дел, чего требовали участники проходивших в Тбилиси в конце мая и начале июня акций протеста. Именно

эти акции, по заявлению оппозиционных депутатов, и стали основной причиной отставки Георгия Квирикашвили с поста премьера и последовавшей за ней отставки всего правительства.

Око за око

Митинги в Тбилиси начались по инициативе отца одного из убитых на улице Хорава в декабре прошлого года подростков Давида Саралидзе – Зазы Саралидзе после того, как Тбилисский городской суд вынес по этому делу несправедливое (по оценке отца Давида Саралидзе) решение. Заза Саралидзе обвинил прокуратуру в фальсификации материалов дела и укрывательстве истинных убийц и потребовал отставки главного прокурора и привлечения к ответственности всех участников этой фальсификации.

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Правительство Грузии откликнулось на эти акции протеста и пошло на первую «жертву»: главный прокурор Ираклий Шотадзе покинул занимаемую должность. Комментируя его отставку, министр юстиции Теа Цулукиани заявила, что Шотадзе был достойным и профессиональным главным прокурором и провел в своей структуре очень значительные реформы. Она подчеркнула, что Ираклий Шотадзе не должен был покидать свой пост.

Такая оценка Теи Цулукиани вызвала возмущение у Зазы Саралидзе и поддержавших его протест политиков – членов «Национального движения». На очередной акции протеста было выдвинуто требование отставки министра юстиции, а вместе с Теей Цулукиани оппозиция и участники митинга требовали отставки министра внутренних дел Георгия Гахария.

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Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани

Фото: Министерство юстиции Грузии/justice.gov.ge

Созванные Зазой Саралидзе акции протеста долго не продержались. Они проходили всего два дня в конце мая и еще два дня в июне. Причастность к организации этих акций лидеров и активистов «Национального движения» насторожила грузинскую общественность, которая откровенно сочувствовала Зазе Саралидзе, и вынудила ее отмежеваться от протестного движения. Ряды митингующих у здания парламента резко поредели, а вскоре акции были прекращены.

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Параллельно решением тогда еще занимавшего пост премьера Георгия Квирикашвили дело об убийстве подростков на улице Хорава было возвращено на дорасследование МВД Грузии, которое начало повторные допросы всех свидетелей и даже арестовало ряд должностных лиц по обвинению в фальсификации материалов следствия.

Казалось, жизнь возвращается в прежний ритм, акции прекратились, движение на главном проспекте грузинской столицы восстановилось. И только Заза Саралидзе продолжал требовать наказания истинных убийц своего сына и отставки министров юстиции и внутренних дел.

Неприятный отчет

На фоне этих событий было опубликовано очередное исследование Детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Его результаты оказались нелицеприятными для правительства Грузии, которое в своих отчетах и официальных статистических данных постоянно рапортовало об успехах национальной экономики и своей политики.

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Исследователи ООН выяснили, что уровень инфляции в Грузии за последний год резко возрос, в основном за счет повышения цен на продовольствие, алкогольные напитки, табачные изделия, а также на транспорт и услуги сферы здравоохранения.

Среди других заключений экспертов ЮНИСЕФ – остающийся достаточно высоким уровень безработицы в Грузии, особенно среди молодежи, сокращение расходов на сферу здравоохранения и социальной защиты (на фоне ежегодного роста бюджетных доходов), рост показателя бедности.

Согласно стандартам ООН, за чертой бедности живут те люди, доход которых не превышает 1,25 доллара в день. В Грузии, по последним данным, в состоянии крайней нищеты живут 5% всего населения, в том числе 6,8% детей и 3,7% пенсионеров, и в сравнении с предыдущим годом число крайне нуждающихся граждан этих категорий выросло соответственно на 2,9%, 4,3% и 2,0%.

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В Грузии, по последним данным, в состоянии крайней нищеты живут 5% всего населения. На фото: одна из улиц города Боржоми

Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили
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После того, как были опубликованы эти данные, за которыми последовала резкая критика оппозиции в адрес правительства Квирикашвили, правящая партия «Грузинская мечта» созвала срочное совещание парламентского большинства, правительства и политсовета партии, в котором участвовал и председатель партии Бидзина Иванишвили.

Заседание было закрытым, но в СМИ и соцсети просочились сделанные в ходе этой встречи тайные аудиозаписи, согласно которым учредитель «Грузинской мечты» серьезно «пожурил» действовавшего в тот период премьера Квирикашвили и выговорил ему за неправильную экономическую политику и недвусмысленные ссылки на якобы неформальное правление и вмешательство самого Иванишвили в управление страной.

На следующий день после этого заседания и ушел в отставку Квирикашвили, предварительно заявив, что считает проводившуюся его правительством экономическую политику правильной и успешной.

Таким образом, правящая партия преподнесла отставку правительства как реакцию на исследования ЮНИСЕФ и объяснила перемены необходимостью проведения более правильной экономической политики и заботой о нуждах населения. В кабинете временного правительства Мамуки Бахтадзе, соответственно, поменялись только министры финансов (с поста которого на должность премьера перешел сам Бахтадзе), экономики и иностранных дел.

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Перетасовать колоду

Оставление Теи Цулукиани на посту министра юстиции и Георгия Гахария на посту главы МВД, даже в составе временного правительства Грузии, вызвало особое возмущение у представителей оппозиции.

«Сегодня лицом «Грузинской мечты» являются Бидзина Иванишвили и Теа Цулукиани, и если они останутся таковыми, то для оппозиции перед выборами это будет преимуществом, потому что Теа Цулукиани сегодня олицетворяет ваше отношение к суду, правосудию, прошлому, настоящему и будущему», - пригрозил правящей партии на пленарном заседании при утверждении нового состава правительства лидер «Европейской Грузии», бывший соратник Саакашвили Гига Бокерия.

Временные перемены в правительстве Грузии правящая партия преподносит как часть более далеко идущего плана реорганизации кабинета министров. Возможно, в ходе этой реорганизации неугодные обществу и оппозиции министры и покинут свои посты или будут переведены на другие позиции.

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Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили

Фото: РИА Новости/Денис Асланов
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Вообще, нынешняя власть в определенной мере следует требованиям общественности и вслед за обострением общей ситуации в стране «жертвует» своими «политическими должностными лицами», чтобы на определенное время затушить протест. Так был отправлен в отставку (по официальной версии – ушел по собственному желанию) бывший премьер Ираклий Гарибашвили. За ним последовал и его правопреемник Георгий Квирикашвили. Трижды за время правления «Грузинской мечты» по требованию оппозиции и общественности менялся главный прокурор.

Состав будущего, уже постоянного кабинета министров, который парламент должен утвердить примерно через 3 недели, пока не известен. И обществу лишь остается догадываться, сколько министров из нынешнего состава останутся в реорганизованном правительстве, а скольким придется покинуть свои посты.

Дотошные грузинские телекомпании уже выяснили, что Мамука Бахтадзе проводит переговоры с проживающими за рубежом грузинами и собирается часть из них пригласить на должности в будущем правительстве.

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