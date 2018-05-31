Участники акции протеста в Тбилиси требуют отставки правительства

Отставки правительства требуют участники массовой акции протеста в Тбилиси, которая началась в четверг, 31 мая.

Стихийный митинг начался с требования отставки главного прокурора Ираклия Шотадзе из-за проволочек в расследовании убийства двух подростков, совершенного в 2017 году, сообщает ТАСС.

Добровольная отставка прокурора не удовлетворила манифестантов, они потребовали ухода премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

13 апреля в Армении начались акции протеста против избрания на пост главы правительства экс-президента Сержа Саргсяна. Через 10 дней он подал в отставку из-за сложившейся политической обстановки.

Парламент Армении 8 мая избрал премьер-министром оппозиционного политика, лидера парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна.