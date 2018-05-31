Прямой эфир

Участники акции протеста в Тбилиси требуют отставки правительства

0
Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отставки правительства требуют участники массовой акции протеста в Тбилиси, которая началась в четверг, 31 мая.

Стихийный митинг начался с требования отставки главного прокурора Ираклия Шотадзе из-за проволочек в расследовании убийства двух подростков, совершенного в 2017 году, сообщает ТАСС.

Добровольная отставка прокурора не удовлетворила манифестантов, они потребовали ухода премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

13 апреля в Армении начались акции протеста против избрания на пост главы правительства экс-президента Сержа Саргсяна. Через 10 дней он подал в отставку из-за сложившейся политической обстановки.

Парламент Армении 8 мая избрал премьер-министром оппозиционного политика, лидера парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пашинян сообщил об отставке главы Генштаба Армении
Пашинян намерен отстранить от должности всех губернаторов в Армении

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017