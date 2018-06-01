Премьер Грузии отказался уходить в отставку по требованию протестующих

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отказывается покидать свой пост по требованию участников митинга протеста в Тбилиси. Об этом в пятницу, 1 июня, говорится в его заявлении на сайте правительства страны.

«Для меня важнее сохранить стабильность в стране и как можно скорее ответить на вопросы, которые ставит наше общество», — сообщил Квирикашвили.

При этом он согласился уйти в отставку, если будет твердо уверен, что она принесет пользу стране.

31 мая сообщалось, что стихийный митинг начался с требования отставки главного прокурора Ираклия Шотадзе из-за проволочек в расследовании убийства двух подростков. Позже требования об отставке распространились и на премьера.

Квирикашвили пообещал лично взять на контроль уголовное дело об убийстве двух подростков.