Евросоюз выделит Грузии €40 млн

Власти Евросоюза выделят Грузии €40 млн в рамках двустороннего сотрудничества, заявил в субботу, 26 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер на брифинге с грузинским премьером Георгием Квирикашвили в Тбилиси.

Председатель ЕС уточнил, что чем больше реформ проведет республика, тем большую финансовую помощь она получит.

«Хочу сообщить, что в рамках двустороннего сотрудничества будут выделены средства в размере €40 млн. В общей сложности с 2014 по 2018 годы по линии нашей финансовой помощи уже выделено €597 млн», — приводит слова Юнкера ТАСС.

Для микрофинансовой помощи республике отдельно полагаются €45 млн, отметил он.

Соглашение об ассоциации с Евросоюзом Грузия подписала в 2014 году. Более года назад для граждан страны был открыт безвизовый режим со странами ЕС.