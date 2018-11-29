Зурабишвили победила на президентских выборах Грузии после подсчета 100% голосов

Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии по итогам подсчета 100% голосов. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает ЦИК страны.

Зурабишвили набрала 59,52% голосов. Таким образом, она одержала победу над Григолом Вашадзе, за которого проголосовали 40,48% избирателей. По данным Центральной избирательной комиссии, по результатам подсчета голосов с 3705 избирательных участков за Зурабишвили проголосовали 1 147 627 человек, за Вашадзе — 780 633 избирателя.

«Большое спасибо за оказанное мне доверие, я буду президентом для всех граждан Грузии — и тех, кто поддержал меня, и тех, кто не голосовал за меня», — цитировало «Федеральное агентство новостей» Зурабишвили ранее в этот же день.

Явка на выборах в этом году составила 56,23% без учета проголосовавших за границей граждан, отмечает «Газета.ру». В первом туре ни один из 25 кандидатов не набрал 50% голосов. Президента Грузии избирают на шесть лет.

Ранее эксперты рассказали «Известиям», что новый президент может пойти на сближение с Россией.