Бориса Грачевского не пустили в Грузию

Создателю киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому отказали во въезде в Грузию наряду с продюсером Владимиром Пирожком и режиссером Александром Шеиным. Об этом ТАСС сообщили в МВД страны в среду, 21 ноября.

Как пишет телеканал «Звезда», Грачевский с другими деятелями культуры прилетел в Тбилиси из Москвы на открытие кинопоказа «Свидание с Россией», однако россиянам было отказано во въезде в страну на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства. Все трое были вынуждены вернуться в Москву. Остальные члены делегации деятелей кино России свободно пересекли границу и находятся в Тбилиси.

По данным телеканала «360» со ссылкой на «Рустави 2», Пирожка, Грачевского и Шеина не пустили в страну из-за недавнего визита кинодеятелей в Абхазию, которую Грузия до сих пор считает своей территорией.

Фестиваль российского кино пройдет в Тбилиси с 21 по 23 ноября. В рамках мероприятия зрителям покажут художественные и документальные ленты, фильмы для детей, мультфильмы и киножурнал «Ералаш».

17 ноября сообщалось, что россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты на чемодане.