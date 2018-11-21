Прямой эфир

Бориса Грачевского не пустили в Грузию

0
Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Создателю киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому отказали во въезде в Грузию наряду с продюсером Владимиром Пирожком и режиссером Александром Шеиным. Об этом ТАСС сообщили в МВД страны в среду, 21 ноября.

Как пишет телеканал «Звезда», Грачевский с другими деятелями культуры прилетел в Тбилиси из Москвы на открытие кинопоказа «Свидание с Россией», однако россиянам было отказано во въезде в страну на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства. Все трое были вынуждены вернуться в Москву. Остальные члены делегации деятелей кино России свободно пересекли границу и находятся в Тбилиси.

По данным телеканала «360» со ссылкой на «Рустави 2», Пирожка, Грачевского и Шеина не пустили в страну из-за недавнего визита кинодеятелей в Абхазию, которую Грузия до сих пор считает своей территорией.

Фестиваль российского кино пройдет в Тбилиси с 21 по 23 ноября. В рамках мероприятия зрителям покажут художественные и документальные ленты, фильмы для детей, мультфильмы и киножурнал «Ералаш».

17 ноября сообщалось, что россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты на чемодане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер один из самых известных актеров «Ералаша»
Ректора Московской духовной академии не пустили на Украину

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017