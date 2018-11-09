Умер один из самых известных актеров «Ералаша»

Актер отечественного кино Николай Румянцев, прославившийся благодаря ролям в киножурнале «Ералаш», умер на 55-м году жизни. О смерти артиста рассказали его близкие, сообщает Пятый канал.

О причине ухода Румянцева из жизни, а также дате и месте похорон пока неизвестно.

Первой работой Румянцева в «Ералаше» стала роль Пети в серии «Чудное мгновенье» (1975 год). По сюжету, бабушка спрашивает мальчика, собирается ли он выполнять работу по дому. Петя отвечает, что за него это сделают российские писатели Александр Пушкин, Николай Гоголь и Лев Толстой, которых вскоре ребенок видит в зеркале.

Также актер играл в эпизодах «Папа, мама, я — дружная семья», «Почему?», «Осторожно, двери закрываются!» и многих других. Кроме того, в 1979 году он успел сняться в двух фильмах: «Прилетал марсианин в осеннюю ночь» и «Весенняя Олимпиада, или Начальник хора».

После этого Румянцева забрали в армию, и его актерская карьера закончилась. Он долгое время работал автослесарем, а затем стал заниматься установкой гидромассажного оборудования.