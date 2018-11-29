Оппозиционный кандидат в президенты Грузии отказался признавать результат выборов

Кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе, представляющий оппозиционное «Единое национальное движение», заявил, что не признает итоги второго тура президентских выборов. Он назвал прошедшее голосование криминальным фарсом.

«Мы не признаем эти выборы и их результаты. У нас нет президента», — цитирует заявление Вашадзе на собрании сторонников «РИА Новости».

Ранее 29 ноября ЦИК объявил победительницей голосования соперницу Вашадзе Саломе Зурабишвили, которая баллотировалась как независимый кандидат, но имела поддержку от партии «Грузинская мечта». По данным комиссии, она набрала 59,52% голосов, а оппозиционер — 40,48%.

Явка на второй тур голосования составила 56,23% (без учета граждан, голосовавших за пределами страны). Главу государства избирают на шесть лет, нынешние выборы — последние прямые для Грузии, с 2024 года президента будет выбирать парламент.

Первый тур выборов состоялся 28 октября. В нем приняли участие 25 кандидатов, но ни один из них не набрал нужных для победы 50% голосов.