Песков напомнил о близости российского и грузинского народов

В Кремле следили за информационными сообщениями, которые поступали из Грузии, где накануне состоялся второй тур выборов президента, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы принимаем к сведению информацию и факт победы кандидата», — сказал Песков 29 ноября. В России предпочитают «дождаться первых заявлений, оценки перспектив развития отношений между Россией и Грузией».

«Два народа остаются близкими друг другу», — напомнил он, добавив, что связи между странами оставляют желать лучшего после известных событий.

Ранее в четверг член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с «Известиями» поделился ожиданиями от новоизбранного президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Второй тур выборов президента Грузии прошел накануне, 28 ноября. По данным Центральной избирательной комиссии, Зурабишвили поддержали 1 147 627 человек, Вашадзе — 780 633 избирателя.