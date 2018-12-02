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Саакашвили заявил о готовности вернуться в Грузию

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Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili
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Проживающий в Нидерландах бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов вернуться на родину, если возникнет необходимость. Об этом он сказал в воскресенье, 2 декабря, обращаясь к участникам проходящего в Тбилиси митинга сторонников бывшей правящей партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

«Как только я понадоблюсь, как только вы меня позовете, я вернусь в Грузию и вместе с вами буду бороться за достижение наших целей», — цитирует политика ТАСС.

Саакашвили также заявил, что не признает итогов президентских выборов в Грузии, во втором туре которых победила Саломе Зурабишвили. Он поддержал требования митингующих о проведении досрочных парламентских выборов в стране.

В январе 2018 года суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по статье УК «Злоупотребление служебными полномочиями». Кроме того, 28 июня текущего года экс-президента заочно приговорили на родине к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.

В октябре в прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили санкционировал убийство миллиардера Бадри Патаркацишвили.

Представители МВД Грузии неоднократно заявляли, что Саакашвили будет задержан, как только пересечет границу страны.

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