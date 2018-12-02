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МВД Грузии уточнило число задержанных украинцев

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Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили
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В МВД Грузии в воскресенье, 2 декабря, уточнили число задержанных за хранение оружия украинцев. По словам пресс-службы ведомства, среди нарушителей оказались шесть граждан Украины и один — Грузии.

Согласно заявлению полиции, спецоперация проводилась 2 декабря в гостиницах Тбилиси «Гуру» и «Альянс». В ходе обыска в номерах были найдены пистолеты «Макарова» и «Беретта», самодельное автоматическое огнестрельное оружие и различного вида боеприпасы.

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Отмечается, что задержанные въехали в Грузию 27 ноября. Цели их визита в страну выясняются. МВД и служба госбезопасности устанавливают степень заинтересованности арестованных в политических процессах, происходящих в государстве.

Ранее 2 декабря ведомство заявляло о задержании семерых украинцев за приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. При этом отмечалось, что они планировали присутствовать на митинге оппозиционной партии «Единое национальное движение».

По сведениям некоторых СМИ, среди них мог быть и бывший военный грузинской армии Лука Чхетия. Последнее время он проживал на территории Украины с целью участия в военной операции в Донбассе. Информацию о планах Чхетии участвовать 2 декабря в протестах подтвердил его отец Серго.

28 ноября в стране прошел второй тур выборов главы государства. Победительницей стала Саломе Зурабишвили, которая баллотировалась как независимый кандидат, но имела поддержку от партии «Грузинская мечта». По данным комиссии, она набрала 59,52% голосов, в то время как ее соперник Григол Вашадзе, представляющий оппозиционное «Единое национальное движение», получил 40,48%.

На следующий день оппозиционер заявил, что не признает итоги второго тура голосования. Тогда же он рассказал о запланированной на 2 декабря в Тбилиси манифестации с требованием досрочных парламентских выборов.

Очередные выборы в парламент Грузии должны пройти осенью 2020 года. Конституция страны предусматривает их досрочное проведение по согласованию между президентом и главой правительства. Партия или избирательный блок, получивший большинство мест в парламенте, имеет право представить кандидатуру премьер-министра и сформировать кабинет.

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