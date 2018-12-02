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В Грузии задержана группа украинцев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Грузии полиция задержала семерых граждан Украины, планировавших присутствовать на митинге оппозиционной партии «Единое национальное движение». Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщил грузинский телеканал «Общественное телевидение».

МВД республики возбудило уголовные дело по ч. 3 и 6 ст. 236 Уголовного кодекса страны по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия.

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«Федеральное агентство новостей» со ссылкой на телеканал Rustavi2 отмечает, что задержанные имели при себе оружие. По сведениям телеканала, среди них может быть и бывший военный грузинской армии Лука Чхетия. Последнее время он проживал на территории Украины с целью участия в военной операции в Донбассе. Информацию о планах Чхетии участвовать 2 декабря в протестах подтвердил его отец Серго.

28 ноября в стране прошел второй тур выборов главы государства. Победительницей стала Саломе Зурабишвили, которая баллотировалась как независимый кандидат, но имела поддержку от партии «Грузинская мечта». По данным комиссии, она набрала 59,52% голосов, в то время как ее соперник Григол Вашадзе, представляющий оппозиционное «Единое национальное движение», получил 40,48%.

На следующий день оппозиционер заявил, что не признает итоги второго тура голосования. Тогда же он рассказал о запланированной на 2 декабря в Тбилиси манифестации с требованием досрочных парламентских выборов.

Очередные выборы в парламент Грузии должны пройти осенью 2020 года. Конституция страны предусматривает их досрочное проведение по согласованию между президентом и главой правительства. Партия или избирательный блок, получивший большинство мест в парламенте, имеет право представить кандидатуру премьер-министра и сформировать кабинет.

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