Поэт нормальный: имя Пушкина дали аэропорту Шереметьево
В названиях столичных аэропортов Шереметьево и Домодедово появятся имена Александра Пушкина и Михаила Ломоносова, а вот варианты для Внуково и петербургского Пулково подберут позднее. Окончательное решение о присвоении того или иного имени аэропорту примет президент по представлению правительства. Эксперты оценивают инициативу о дополнительных топонимах для отдельных географических объектов неоднозначно. Одни уверены, что названные в честь великих людей аэропорты подтолкнут россиян к изучению собственной истории и географии, другие же считают, что некоторые новые имена вряд ли приживутся.
Общественная палата России подвела итоги конкурса по присвоению аэропортам РФ имен великих людей. С 11 октября по 30 ноября у жителей страны была возможность проголосовать за один из нескольких отобранных ранее вариантов. В результате в названиях московских аэропортов Шереметьево и Домодедово появятся дополнения – «имени Александра Пушкина» и «имени Михаила Ломоносова», аэропорт в Самаре будет связан с Сергеем Королевым, в Симферополе увековечат Ивана Айвазовского, а в Новосибирске терминал получит имя Александра Покрышкина.
В Домодедово считают символичным, что в ходе голосования для аэропорта выбрали Михаила Ломоносова с учетом совместных образовательных проектов с Московским госуниверситетом. В Шереметьево же пообещали отобразить новое наименование на специальных почетных досках на зданиях терминалов и заверили, что присвоение имени Александра Пушкина «станет ключевым элементом национальной идентичности аэропорта».
Для аэропорта Домодедово выбрали Михаила Ломоносова
Дополнительные названия предполагалось дать 47 воздушным гаваням. Однако определить победителей удалось не во всех городах: вторые туры голосования пройдут в Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге, а имена для Пензы и столичного аэропорта Внуково будут определены позднее.
Идея присвоения гражданским аэропортам имен великих людей, связанных с историей того или иного региона или страны, не нова. Так, открывшийся к чемпионату мира по футболу аэропорт в Ростове-на-Дону уже носит имя атамана Донского казачества Матвея Платова. А кемеровский аэропорт, построенный еще в 1960 году, в 2012-м был назван в честь уроженца Кузбасса, дважды героя Советского Союза летчика-космонавта Алексея Леонова. Подобные примеры есть и в других странах: аэропорт в Париже носит имя основателя французской республики Шарля де Голля, а в Зальцбурге — величайшего австрийского композитора Амадея Моцарта.
Австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт
До последнего времени в России не было четких правил присвоения транспортным терминалам имен великих людей. Такие решения принимались либо главой региона, как в случае с Международным аэропортом имени Н.М. Карамзина в Ульяновске, либо законодательным собранием. Например, барнаульский аэропорт был назван в честь уроженца Алтайского края космонавта Германа Титова.
В конце ноября президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении с целью увековечивания памяти имен выдающихся деятелей отдельным географическим объектам, в том числе аэропортам, морским портам и железнодорожным станциям. Согласно документу, окончательное решение о дополнительном наименовании принимается главой государства по представлению правительства. Предложения о присвоении имен в кабинет министров будет по результатам общественного обсуждения вносить ОП. В указе подчеркивается, что присвоение имени деятеля «не повлечет за собой изменения установленного наименования географического объекта».
Не Пушкиным единым
Опрошенные «Известиями» эксперты разошлись в оценке инициативы. По мнению руководителя магистратуры Urban Studies Московской высшей школы социальных и экономических наук Ярослава Ковальчука, идея о присвоении дополнительных имен аэропортам хорошая, и эту практику нужно продолжить. При этом, по его мнению, где-то новое имя станет настоящим названием, а где-то — лишь надписью на табличке.
— Зачем таким аэропортам, как Внуково или Пулково, дополнительное имя? Для ленинградцев или москвичей эти названия самодостаточны, — уверен член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.
Варианты новых названий для Внуково и петербургского Пулково подберут позднее
Кроме того, многие имена повторяются в разных регионах, обратил внимание краевед.
— Кого изначально могут предложить в Санкт-Петербурге — Петра Первого, Екатерину Вторую, Александра Сергеевича Пушкина? Тот же Пушкин будет встречаться во многих областях: поэт может лидировать и в Архангельске, и в Магадане, — заметил в беседе с «Известиями» эксперт. — При этом вряд ли кто-нибудь проголосовал бы за пионера русской авиации Александра Федоровича Можайского.
Объединяя прошлое
Российская история во многом обращена в прошлое, отметил глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.
— Мы пытаемся объединить имперское и советское — например, ордена Ленина город-герой Мурманск с аэропортом имени Николая II Романова. Разве не странно? Может, тогда и Мурманск следовало переименовать обратно в Романов-на-Мурмане? Думаю, можно было ограничить выбор имен деятелями культуры и науки, не переименовывать всё и сразу, — сказал он «Известиям».
Декан филологического факультета Государственного института русского языка им. Пушкина Андрей Щербаков, напротив, считает, что с точки зрения топонимики объединение привязанных к определенной местности названий аэропортов с именами известных людей, которые жили или работали на этой территории, — интересная идея.
— В Екатеринбурге аэропорт Кольцово, в Новосибирске — Толмачево, в Красноярске — Емельяново. Кому из жителей России знакомы эти названия, кроме тех людей, которые там часто бывают или живут? А когда аэропорты будут носить имена великих людей, может возникнуть новая ассоциация с регионом и у людей проявится интерес к его истории и географии, — пояснил эксперт.
По мнению Андрея Щербакова, конкурс необходимо продолжить.