Поэт нормальный: имя Пушкина дали аэропорту Шереметьево

В названиях столичных аэропортов Шереметьево и Домодедово появятся имена Александра Пушкина и Михаила Ломоносова, а вот варианты для Внуково и петербургского Пулково подберут позднее. Окончательное решение о присвоении того или иного имени аэропорту примет президент по представлению правительства. Эксперты оценивают инициативу о дополнительных топонимах для отдельных географических объектов неоднозначно. Одни уверены, что названные в честь великих людей аэропорты подтолкнут россиян к изучению собственной истории и географии, другие же считают, что некоторые новые имена вряд ли приживутся.

Общественная палата России подвела итоги конкурса по присвоению аэропортам РФ имен великих людей. С 11 октября по 30 ноября у жителей страны была возможность проголосовать за один из нескольких отобранных ранее вариантов. В результате в названиях московских аэропортов Шереметьево и Домодедово появятся дополнения – «имени Александра Пушкина» и «имени Михаила Ломоносова», аэропорт в Самаре будет связан с Сергеем Королевым, в Симферополе увековечат Ивана Айвазовского, а в Новосибирске терминал получит имя Александра Покрышкина.

В Домодедово считают символичным, что в ходе голосования для аэропорта выбрали Михаила Ломоносова с учетом совместных образовательных проектов с Московским госуниверситетом. В Шереметьево же пообещали отобразить новое наименование на специальных почетных досках на зданиях терминалов и заверили, что присвоение имени Александра Пушкина «станет ключевым элементом национальной идентичности аэропорта».

аэропорты 1 Для аэропорта Домодедово выбрали Михаила Ломоносова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Дополнительные названия предполагалось дать 47 воздушным гаваням. Однако определить победителей удалось не во всех городах: вторые туры голосования пройдут в Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге, а имена для Пензы и столичного аэропорта Внуково будут определены позднее.

Идея присвоения гражданским аэропортам имен великих людей, связанных с историей того или иного региона или страны, не нова. Так, открывшийся к чемпионату мира по футболу аэропорт в Ростове-на-Дону уже носит имя атамана Донского казачества Матвея Платова. А кемеровский аэропорт, построенный еще в 1960 году, в 2012-м был назван в честь уроженца Кузбасса, дважды героя Советского Союза летчика-космонавта Алексея Леонова. Подобные примеры есть и в других странах: аэропорт в Париже носит имя основателя французской республики Шарля де Голля, а в Зальцбурге — величайшего австрийского композитора Амадея Моцарта.

аэропорты 2 Австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт Фото: ТАСС

До последнего времени в России не было четких правил присвоения транспортным терминалам имен великих людей. Такие решения принимались либо главой региона, как в случае с Международным аэропортом имени Н.М. Карамзина в Ульяновске, либо законодательным собранием. Например, барнаульский аэропорт был назван в честь уроженца Алтайского края космонавта Германа Титова.

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении с целью увековечивания памяти имен выдающихся деятелей отдельным географическим объектам, в том числе аэропортам, морским портам и железнодорожным станциям. Согласно документу, окончательное решение о дополнительном наименовании принимается главой государства по представлению правительства. Предложения о присвоении имен в кабинет министров будет по результатам общественного обсуждения вносить ОП. В указе подчеркивается, что присвоение имени деятеля «не повлечет за собой изменения установленного наименования географического объекта».

Не Пушкиным единым

Опрошенные «Известиями» эксперты разошлись в оценке инициативы. По мнению руководителя магистратуры Urban Studies Московской высшей школы социальных и экономических наук Ярослава Ковальчука, идея о присвоении дополнительных имен аэропортам хорошая, и эту практику нужно продолжить. При этом, по его мнению, где-то новое имя станет настоящим названием, а где-то — лишь надписью на табличке.

— Зачем таким аэропортам, как Внуково или Пулково, дополнительное имя? Для ленинградцев или москвичей эти названия самодостаточны, — уверен член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.

аэропорты 3 Варианты новых названий для Внуково и петербургского Пулково подберут позднее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кроме того, многие имена повторяются в разных регионах, обратил внимание краевед.

— Кого изначально могут предложить в Санкт-Петербурге — Петра Первого, Екатерину Вторую, Александра Сергеевича Пушкина? Тот же Пушкин будет встречаться во многих областях: поэт может лидировать и в Архангельске, и в Магадане, — заметил в беседе с «Известиями» эксперт. — При этом вряд ли кто-нибудь проголосовал бы за пионера русской авиации Александра Федоровича Можайского.

Объединяя прошлое

Российская история во многом обращена в прошлое, отметил глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

— Мы пытаемся объединить имперское и советское — например, ордена Ленина город-герой Мурманск с аэропортом имени Николая II Романова. Разве не странно? Может, тогда и Мурманск следовало переименовать обратно в Романов-на-Мурмане? Думаю, можно было ограничить выбор имен деятелями культуры и науки, не переименовывать всё и сразу, — сказал он «Известиям».

Декан филологического факультета Государственного института русского языка им. Пушкина Андрей Щербаков, напротив, считает, что с точки зрения топонимики объединение привязанных к определенной местности названий аэропортов с именами известных людей, которые жили или работали на этой территории, — интересная идея.

— В Екатеринбурге аэропорт Кольцово, в Новосибирске — Толмачево, в Красноярске — Емельяново. Кому из жителей России знакомы эти названия, кроме тех людей, которые там часто бывают или живут? А когда аэропорты будут носить имена великих людей, может возникнуть новая ассоциация с регионом и у людей проявится интерес к его истории и географии, — пояснил эксперт.

По мнению Андрея Щербакова, конкурс необходимо продолжить.