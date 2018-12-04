Аэропорт Пскова назовут именем княгини Ольги

Экспертный совет конкурса «Великие имена России» на заседании утвердил итоги финального голосования по выбору имен для аэропортов, сообщается на сайте «великиеимена.рф».

По результатам голосования псковская воздушная гавань Кресты может быть названа именем княгини Ольги. За ее имя отдано большинство голосов — 44% от общего числа (18 992).

В финальном этапе на победу претендовали имена княгини Ольги, Василия Маргелова и князя Александра Невского, напоминает Псковское агентство информации.

В рамках проекта «Великие имена России», запущенного в октябре 2018 года, жители России самостоятельно могли определить, чье имя присвоить 47 аэропортам страны. В число городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Омск, Калининград.