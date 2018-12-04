Аэропорты Шереметьево и Домодедово получат имена Пушкина и Ломоносова

Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово получат имена поэта Александра Пушкина и поэта и ученого Михаила Ломоносова соответственно, следует из результатов голосования на сайте «Великие имена России» во вторник, 4 декабря.

За кандидатуру Пушкина отдали голоса 39% голосовавших, на втором месте оказался инженер Андрей Туполев с результатом 26%. Третью позицию занял ученый Дмитрий Менделеев, четвертую — маршал СССР Константин Рокоссовский.

Имя Михаила Ломоносова получило 71% голосов, опередив кандидатуры маршала СССР Георгия Жукова, русского полководца Михаила Кутузова и бывшего министра иностранных дел России Евгения Примакова.

Отмечается, что в Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге Экспертный совет назначил вторые туры голосования.

В рамках проекта «Великие имена России», запущенного в октябре 2018 года, жители РФ самостоятельно могли определить, чье имя присвоить 45 аэропортам страны. В число городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Омск, Калининград.