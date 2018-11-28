Частный аэродром малой авиации в Омской области назовут в честь Летова

Частный аэродром малой авиации в селе Поповка Омской области получит имя музыканта Егора Летова, основавшего рок-группу «Гражданская оборона». Об этом 28 ноября сообщает «Российская Газета».

Официальное переименование должно состояться в день окончания голосования в рамках акции «Великие Имена России» — 30 ноября. Собственник аэродрома Александр Анисимов отметил, что такое решение было принято для поддержки всех жителей Омска, голосовавших за Летова.

«К сожалению, его имя не вошло в шорт-лист конкурса. Но объединило многих горожан, чье мнение не было учтено. В настоящее время мы собираем документы, чтобы получить разрешение на переименование аэродрома от властей. Ведь посадочной площадке по правилам присваивается имя находящегося вблизи населенного пункта», — отметил Анисимов.

Аэродром находится в 20 минутах езды от центра города и принимает самолеты малой авиации.

В рамках проекта «Великие имена России», запущенного в октябре 2018 года, объявлен общенациональный конкурс. В нем жители России самостоятельно могут определить, чье имя присвоить 45 аэропортам страны. В число городов вошли: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Омск, Калининград и другие.

В финал голосования в Омске вошли Герой Советского Союза Дмитрий Карбышев, авиаконструктор Андрей Туполев и актер Михаил Ульянов. Имя Летова было одним из самых популярных вариантов.

Егор Летов — советский и российский музыкант, который родился и жил в Омске. Он скончался на 44-ом году жизни в родном городе в феврале 2008 года, через десять дней после последнего концерта группы, состоявшегося в Екатеринбурге. Летов считается основоположником русского панк-рока.