Новый вид жуков назвали в честь Егора Летова

Сотрудник Института биологии внутренних вод имени Папанина, расположенного в Ярославской области, назвал новый вид жуков-пилоусов в честь лидера музыкальной группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

Энтомолог Алексей Сажнев выделил новый вид, благодаря узорам на надкрыльях и ряду особенностей строения насекомых, отмечает РЕН ТВ. Несмотря на то, что жуки вида Augyles letovi были впервые найдены во Вьетнаме еще в 1976 году, подробное описание они получили только теперь, пишет Zootaxa.

Всего биологи выделяют пять родов и около 370 видов жуков-пилоусов, распространенных по всей планете, кроме Антарктиды.

17 ноября депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву назвать один из самолетов авиакомпании именем Летова. По его мнению, это соответствует традиции авиакомпании увековечивать выдающихся соотечественников.