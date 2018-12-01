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В России завершилось голосование по выбору имен для аэропортов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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В ночь на 1 декабря завершилось финальное голосование в конкурсе «Великие имена России». Объявить победителей планируется 4 декабря, сообщают организаторы конкурса.

Частный аэродром малой авиации в Омской области назовут в честь Летова

Отмечается, что в ближайшие несколько дней будет проходить обработка анкет, поступающих из регионов, а также собираться сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование. Всего участие в выборе имен для аэропортов приняли около 5 млн человек.

«Победители конкурса будут объявлены 4 декабря в 19:00 в эфире телеканала «Россия-1», — добавили организаторы.

В рамках проекта «Великие имена России», запущенного в октябре 2018 года, жители России самостоятельно могли определить, чье имя присвоить 45 аэропортам страны. В число городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Омск, Калининград.

В рамках проекта жители Омска предложили назвать аэропорт в честь музыканта Егора Летова, родившегося и большую часть жизни прожившего в этом городе. Однако это имя не вошло в шорт-лист голосования.

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