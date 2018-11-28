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Россиянина задержали в аэропорту Таиланда по запросу США

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Фото: commons.wikimedia.org/F3rn4nd0
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Полиция задержала гражданина России Антона Богданова по запросу США в международном аэропорту на острове Пхукет. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель российского посольства в Таиланде Владимир Пронин в среду, 27 ноября.

«Россиянин был задержан по прибытии в аэропорт острова Пхукет, куда он приехал отдыхать с женой. Богданову разрешили уведомить посольство, и он сообщил мне по телефону, что задержание осуществляли таиландские полицейские, однако при этом присутствовал сотрудник ФБР США», — заявил дипломат.

От отметил, что в настоящий момент Богданов доставлен в отделение полиции по борьбе с преступностью в Бангкоке.

Пронин добавил, что направляется в полицейское управление для встречи с задержанным россиянином.

Дипломаты получили копию ордера на арест Богданова. В нем говорится, что его задержали по запросу Соединенных Штатов о его экстрадиции. Суть обвинений с американской стороны неизвестна.

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