В США арестован брат президента Гондураса

Хуан Антонио Эрнандес, брат нынешнего президента Гондураса Хуана Орланда Эрнандеса, арестован в пятницу в США. Об этом сообщила пресс-служба гондурасского лидера.

Причина ареста Эрнандеса не уточняется, однако, по данным местных СМИ, он подозревается в причастности к незаконному обороту наркотиков.

«В его случае, как и в случае с любым другим гондурасцем, президент и его правительство поддерживают позицию, согласно которой каждое лицо несет ответственность за свои действия, и ни в коем случае эта ответственность не может быть перенесена на других», — цитирует ТАСС заявление администрации президента.

Днем ранее стало известно о задержании двух сыновей бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли в штате Флорида. Их подозревают в незаконном получении $49 млн от строительной компании Odebrecht.