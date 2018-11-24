Прямой эфир

В США арестован брат президента Гондураса

0
Фото: TASS/Markus Heine
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хуан Антонио Эрнандес, брат нынешнего президента Гондураса Хуана Орланда Эрнандеса, арестован в пятницу в США. Об этом сообщила пресс-служба гондурасского лидера.

Причина ареста Эрнандеса не уточняется, однако, по данным местных СМИ, он подозревается в причастности к незаконному обороту наркотиков.

«В его случае, как и в случае с любым другим гондурасцем, президент и его правительство поддерживают позицию, согласно которой каждое лицо несет ответственность за свои действия, и ни в коем случае эта ответственность не может быть перенесена на других», — цитирует ТАСС заявление администрации президента.

Днем ранее стало известно о задержании двух сыновей бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли в штате Флорида. Их подозревают в незаконном получении $49 млн от строительной компании Odebrecht.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция Пакистана задержала лидера протестующих против освобождения Асии Биби
Названы возможные причины задержания экс-начальника ЦСКА

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017