Сыновья экс-президента Панамы задержаны в Майами

Два сына бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли задержаны в Майами (штат Флорида). Они могут быть экстрадированы на родину по обвинениям в отмывании денег, сообщает Reuters со ссылкой на генпрокурора центральноамериканской страны.

По информации агентства, обвинения в отношении Луиса Энрике и Рикардо Мартинелли – младшего были выдвинуты в ноябре 2017 года. Их подозревают в незаконном получении $49 млн от строительной компании Odebrecht. Во время президентства Мартинелли эта компания была замешана в крупнейшем коррупционном скандале региона.

Сам экс-президент Панамы покинул страну в 2015 году, а в 2017 году был задержан в США и экстрадирован на родину. Он обвиняется в организации незаконной телефонной прослушки и коррупции. По мнению Мартинелли, он стал жертвой политического преследования со стороны действующих властей.