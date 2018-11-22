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Сыновья экс-президента Панамы задержаны в Майами

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Фото: Global Look Press/Mauricio Valenzuela
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Два сына бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли задержаны в Майами (штат Флорида). Они могут быть экстрадированы на родину по обвинениям в отмывании денег, сообщает Reuters со ссылкой на генпрокурора центральноамериканской страны.

По информации агентства, обвинения в отношении Луиса Энрике и Рикардо Мартинелли – младшего были выдвинуты в ноябре 2017 года. Их подозревают в незаконном получении $49 млн от строительной компании Odebrecht. Во время президентства Мартинелли эта компания была замешана в крупнейшем коррупционном скандале региона.

Сам экс-президент Панамы покинул страну в 2015 году, а в 2017 году был задержан в США и экстрадирован на родину. Он обвиняется в организации незаконной телефонной прослушки и коррупции. По мнению Мартинелли, он стал жертвой политического преследования со стороны действующих властей.

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