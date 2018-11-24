Полиция Пакистана задержала лидера протестующих против освобождения Асии Биби

Правоохранительные органы Пакистана задержали лидера запрещенной в России ультрарелигиозной партии «Техрик-э-Лабаик Пакистан» Хадима Хуссейна Ризви. Он возглавлял протестное движение против отмены приговора о смертной казни и последующего освобождения из тюрьмы христианки Асии Биби.

По предварительным данным, Ризви задержали на территории мусульманского учебного заведения в городе Лахор на севере-востоке страны. При этом ранее лидер партии опубликовал видеосообщение, в котором призвал своих сторонников в случае его задержания выйти на улицы и защитить честь пророка, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Христианку Асию Биби приговорили к высшей мере наказания в 2010 году после якобы оскорбительных замечаний в адрес ислама. Инцидент произошел после того, как соседи отказались дать ей пить воду из стакана, так как она не мусульманка. Биби отрицала обвинения.

Верховный суд Пакистана отменил приговор Биби в конце октября. 8 ноября ее освободили из тюрьмы в Пакистане. Государство заключило сделку с исламистами в обмен на прекращение протестов и пообещало рассмотреть петицию против верховного суда. А также пообещало отпустить задержанных и не чинить препятствий их инициативе добавить Биби в список тех, кому запрещено покидать страну.