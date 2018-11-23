Названы возможные причины задержания экс-начальника ЦСКА

Экс-начальник главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) Минобороны РФ, бывший глава ЦСКА Михаил Барышев задержан в Москве по подозрению в причастности к многомиллионным взяткам.

По данным «Известий», возможной причиной задержания Барышева могли стать эпизоды, связанные со строительством спортивных объектов, которое осуществлялось ЦСКА.

По другой версии, чиновник мог брать взятки у коммерсантов в связи с проведением в 2017 году III зимних Всемирных военных игр в Сочи. Суммы, по данным следствия, могут исчисляться десятками миллионов.

Барышев возглавлял клуб с 2014 по 2017 год. В мае 2017 года он был назначен начальником Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ.

Последние два месяца полковник находился в отпуске. Причиной столь долгого отдыха собеседники «Известий» в Минобороны назвали его отставку «из-за организационно-штатных мероприятий».

16 ноября сообщалось, что в Алтайском крае задержали начальника местного антикоррупционного управления ГУМВД полковника Вадима Надвоцкого и его бывшего коллегу. По версии следователей, мужчины получили от бизнесмена 5 млн рублей за отмену проверок на его предприятии.