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Названы возможные причины задержания экс-начальника ЦСКА

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Экс-начальник главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) Минобороны РФ, бывший глава ЦСКА Михаил Барышев задержан в Москве по подозрению в причастности к многомиллионным взяткам.

Не в коня корм: экс-начальника ЦСКА задержали по подозрению в хищениях
Занимавший руководящий пост в Минобороны полковник Михаил Барышев может быть причастен к многомиллионным взяткам

По данным «Известий», возможной причиной задержания Барышева могли стать эпизоды, связанные со строительством спортивных объектов, которое осуществлялось ЦСКА.

По другой версии, чиновник мог брать взятки у коммерсантов в связи с проведением в 2017 году III зимних Всемирных военных игр в Сочи. Суммы, по данным следствия, могут исчисляться десятками миллионов.

Барышев возглавлял клуб с 2014 по 2017 год. В мае 2017 года он был назначен начальником Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ.

Последние два месяца полковник находился в отпуске. Причиной столь долгого отдыха собеседники «Известий» в Минобороны назвали его отставку «из-за организационно-штатных мероприятий». 

16 ноября сообщалось, что в Алтайском крае задержали начальника местного антикоррупционного управления ГУМВД полковника Вадима Надвоцкого и его бывшего коллегу. По версии следователей, мужчины получили от бизнесмена 5 млн рублей за отмену проверок на его предприятии.

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