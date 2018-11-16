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Экс-ректора петербургского вуза заподозрили в хищении 36 млн рублей

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov/Russian Look
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Бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ) Виктора Ефимова обвиняют в присвоении средств вуза на сумму 36 млн рублей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Следствие считает, что в 2011 году он дал указание проректору подписать госконтракт с АНО «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций» на проведение научно-исследовательских работ. Сумма контракта составила 36 млн рублей, при этом Ефимов заранее знал, что выполняться условия не будут, сообщает «Интерфакс». После перевода денег со счета вуза на счет организации Ефимов распорядился ими по собственному усмотрению.

Источник агентства рассказал, что в 2011 году вуз получил от Министерства образования 90 млн рублей на развитие инновационной структуры. Отчеты по программе были сфальсифицированы, а средства — расхищены. До задержания Ефимов проходил по делу как свидетель. В мае 2018 года по этому же делу был признан виновным глава АНО «Северо-западное агентство развития и привлечения инвестиций» Слава Ходько.

16 ноября суд продлил задержание Ефимова на 72 часа. По просьбе адвокатов, которые не успели ознакомиться с материалами дела, заседание перенесено на 19 ноября, пишет телеканал «78». Защита намерена пригласить на заседание лечащего врача бывшего ректора, чтобы он оценил его состояние.

В ноябре 2017 года у Ефимова дома прошел обыск. Источники рассказали, что бывший ректор и его сын Василий (доцент того же вуза) проходят фигурантами по делу о хищении гранта, но сумма не называлась.

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