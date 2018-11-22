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Не в коня корм: экс-начальника ЦСКА задержали по подозрению в хищениях

Занимавший руководящий пост в Минобороны полковник Михаил Барышев может быть причастен к многомиллионым взяткам
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В Москве задержан экс-начальник главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) Министерства обороны России Михаил Барышев. По информации «Известий», в задержании 40-летнего полковника в рамках 91 статьи УПК принимали участие следователи Военно-следственного управления Следственного комитета России и оперативники ФСБ.

Михаил Барышев подозревается в причастности к многомиллионным хищениям в период своей работы начальником Центрального спортивного клуба армии с 2014 по 2017 год. В частности, возможной причиной задержания могли стать эпизоды, связанные со строительством спортивных объектов, которое осуществлялось ЦСКА.

По другой версии, Михаил Барышев мог брать взятки у коммерсантов в связи с проведением в 2017 году III зимних Всемирных военных игр в Сочи. Суммы, по данным следствия, могут исчисляться десятками миллионов.

Будучи начальником ГУРЛС, полковник Барышев несколько раз был в служебных командировках в Сирии. В одной из них он потребовал, чтобы личный состав, включая офицеров, при движении в столовую шел строем и под барабанный бой (что является одним из элементов Строевого устава). Позже это решение было отменено, отметили собеседники "Известий", знакомые с Михаилом Бырышевым.

Последние два месяца полковник находился в отпуске. Причиной столь долгого отдыха руководителя Главного управления по работе с личным составом собеседники "Известий" в Минобороны назвали его отставку "из-за организационно-штатных мероприятий".

В конце июля 2018 года в составе Вооруженных сил началось формирование главного военно-политического управления, которое возглавил генерал-полковник Андрей Картаполов. Как отметили собеседники «Известий», Михаил Барышев в итоге оказался «между двух стульев»: его должность подлежала упразднению. При этом вопрос о его назначении на новый пост сначала "повис в воздухе" и позднее кадровые органы Минобороны начали готовить документы на его увольнение.

Формально переформирование ГУРЛС в ГлавВоенПУР должно завершиться к 1 декабря нынешнего года. С этой даты должность начальника Главного управления по работе с личным составом ликвидируется.

Скандальные публикации в течение последних лет изрядно подпортили репутацию полковника. Расследованием его деятельности на посту начальника ЦСКА занимались как блогеры, так и профессиональные журналисты.

По истечение 48 часов с момента задержания Михаилу Барышеву будет избрана мера пресечения.

Справка «Известий»

Михаил Барышев родился в Саранске в 1978 году. Закончил Московское высшее общевойсковое командное училище, курсы Военной академии Генерального штаба. Проходил службу в батальоне Почётного караула Отдельного Комендантского полка (ныне - Преображенского). С августа 2009 года по март 2012-го он являлся командиром Отдельного Комендантского полка, а с марта 2012-го по 2014 год — сотрудником центрального аппарата ФСО. С октября 2014 года по июль 2017 года Михаил Барышев занимал должность начальника Федерального Автономного Учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии». В мае 2017 года назначен начальником Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации.

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