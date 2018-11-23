Полковник Барышев мог лишиться должности еще до задержания

Возглавлявший управление по работе с личным составом (ГУРЛС) Минобороны России полковник Михаил Барышев мог лишиться должности еще до задержания по подозрению в хищениях. По информации «Известий», в ведомстве готовили документы на его увольнение.

Барышева задержали в четверг, 22 ноября, по подозрению в причастности к многомиллионным взяткам.

С 2014 по 2017 год чиновник возглавлял ЦСКА, а в мае 2017 года он был назначен начальником Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ.

Последние два месяца полковник находился в отпуске. Причиной столь долгого отдыха собеседники «Известий» в Минобороны назвали его отставку «из-за организационно-штатных мероприятий».

В конце июля 2018 года в составе Вооруженных сил началось формирование главного военно-политического управления, которое возглавил генерал-полковник Андрей Картаполов. Как отметили собеседники «Известий», Барышев в итоге оказался «между двух стульев»: его должность подлежала упразднению. Кадровые органы Минобороны начали готовить документы на его увольнение.

Формально переформирование ГУРЛС в ГлавВоенПУР должно завершиться к 1 декабря нынешнего года. С этой даты должность начальника Главного управления по работе с личным составом ликвидируется.