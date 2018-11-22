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Задержан начальник ГУ по работе с личным составом Минобороны

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Следователями военно-следственного управления СК России и оперативниками ФСБ был задержан начальник ГУ по работе с личным составом Минобороны Михаил Барышев. Об этом 22 ноября сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что Барышева подозревают в причастности к многомиллионным хищениям в период его работы начальником клуба ЦСКА.

В Минобороны и СК пока данную информацию никак не прокомментировали.

16 ноября сообщалось, что в Алтайском крае задержали начальника местного антикоррупционного управления ГУМВД полковника Вадима Надвоцкого и его бывшего коллегу. По версии следователей, мужчины получили от бизнесмена 5 млн рублей за отмену проверок на его предприятии.

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