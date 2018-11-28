Аэропорт в Магадане хотят назвать в честь Высоцкого

Аэропорт в Магадане может получить имя Владимира Высоцкого. Имя барда, актера и поэта лидирует в голосовании. Жителей не смущает даже тот факт, что в Магадане Высоцкий был всего два дня. За это время бард сочинил знаменитую песню. Сын знаменитого барда уверен, что отец чувствовал Магадан.