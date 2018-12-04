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Вторые туры конкурса «Великие имена России» пройдут 10–21 декабря

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Вторые туры конкурса «Великие имена России», в рамках которого российским аэропортам предлагается присвоить имена великих соотечественников, пройдут в нескольких регионах страны с 10 по 21 декабря. Об этом 4 декабря сообщил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

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«Голосование будет проходить по той же схеме, что и общероссийское. Только проголосовать смогут жители тех регионов, в которых объявлен второй тур», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Фадеев пояснил, что вторые туры будут проводиться в ряде регионов, поскольку в нескольких городах победили одни и те же имена для воздушных гаваней. Помимо этого, секретарь признал наличие некоторых спорных моментов по итогам голосования и отметил, что организация будет с этим разбираться.

В рамках второго тура пройдет голосование по выбору названий трех аэропортов. Воздушной гавани Архангельска предложат имена адмирала Николая Кузнецова, писателя Федора Абрамова и исследователя Ивана Папанина, аэропорту в Нижневартовске — имена военного летчика Николая Архангельскова, государственного деятеля Александра Филипенко и нефтяника Виктора Муравленко, а в Санкт-Петербурге жители выберут из имен полководца Александра Невского, писателя Федора Достоевского и композитора Дмитрия Шостаковича.

Кроме того, отдельно будут рассмотрены ситуации с московским аэропортом Внуково, аэропортом города Пензы, а также воздушной гаванью Горно-Алтайска.

По итогам первого тура московские аэропорты Шереметьево и Домодедово получат имена поэта Александра Пушкина и поэта и ученого Михаила Ломоносова.

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