Прямой эфир

«Аэроэкспресс» начал перевозить детей за 1 рубль

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 декабря этого года стоимость билетов на поезда компании «Аэроэкспресс» в московские аэропорты и обратно для детей до 14 лет будет составлять 1 рубль. Об этом говорится в сообщении компании.

«С 1 декабря 2018 года поездки на аэроэкспрессах для детей до 14 лет включительно будут стоить 1 рубль. Акция приурочена к новогодним каникулам и продлится до 15 января 2019 года. Для того, чтобы воспользоваться проездом со скидкой, необходимо предъявить сотрудникам компании документ, удостоверяющий возраст ребенка», –– приводит заявление «РИА Новости».

Скидки будет распространяться на билеты в вагоны класса стандарт и действовать на всех направлениях движения аэроэкспрессов.

Купить детский билет за рубль можно в кассах компании и терминалах «Аэроэкспресс».

В настоящее время бесплатно ездить в поездах в аэропорты «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» могут дети до пяти лет. Для несовершеннолетних в возрасте до 7 лет существует сцецтариф — 130 рублей.

21 ноября сообщалось, что расписание «Аэроэкспрессов» в аэропорт Домодедово изменится с 30 ноября по 4 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Аэроэкспресс» ответил на планы РЖД возить пассажиров в Шереметьево
Оплату проезда в электричке через распознавание лиц тестируют в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017