«Аэроэкспресс» начал перевозить детей за 1 рубль

С 1 декабря этого года стоимость билетов на поезда компании «Аэроэкспресс» в московские аэропорты и обратно для детей до 14 лет будет составлять 1 рубль. Об этом говорится в сообщении компании.

«С 1 декабря 2018 года поездки на аэроэкспрессах для детей до 14 лет включительно будут стоить 1 рубль. Акция приурочена к новогодним каникулам и продлится до 15 января 2019 года. Для того, чтобы воспользоваться проездом со скидкой, необходимо предъявить сотрудникам компании документ, удостоверяющий возраст ребенка», –– приводит заявление «РИА Новости».

Скидки будет распространяться на билеты в вагоны класса стандарт и действовать на всех направлениях движения аэроэкспрессов.

Купить детский билет за рубль можно в кассах компании и терминалах «Аэроэкспресс».

В настоящее время бесплатно ездить в поездах в аэропорты «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» могут дети до пяти лет. Для несовершеннолетних в возрасте до 7 лет существует сцецтариф — 130 рублей.

21 ноября сообщалось, что расписание «Аэроэкспрессов» в аэропорт Домодедово изменится с 30 ноября по 4 декабря.